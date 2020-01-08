08 Ocak 2020 10:39

Diyarbakır'da kayyum suya yüzde 330 zam yaptı

Diyarbakır Belediyesinin "indirim" açıklamasının aksine suya yüzde 35 ile 330 arasında zam yaptığı ortaya çıktı.

DİSKİ binası

Fotoğraf: MA

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    Kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, “indirim” açıklamasının aksine suya yüzde 35 ile 330 arasında zam yaptığı ortaya çıktı. Belediyenin açıklamasını yapmadığı zamla 200 milyon TL gelir elde etmeyi hedeflediği belirtildi.

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınması ardından yerine kayyum olarak atanan Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun, 27 Kasım 2019 tarihinde suya fahiş yüzdeliklerle zam yaptığı ortaya çıktı. Kayyumun oluşturduğu belirtilen belediye meclisinin kararıyla, metreküpü (1 ton) 2.64 TL olan su fiyatında “basamak sisteme” geçilerek yüzde 35 ile yüzde 330 arasında zam yapıldı.

    KENTTE YÜZDE 103 ZAM

    Kayyum Güzeloğlu’nun talimatıyla kent merkezinde 15 metreküpe kadar kullanım ücretine yüzde 35 zam yaparak 2.64 TL’den 3.55 TL’ye çıkarıldı. 15 metreküp kullanımlar için de suyun ücretine yüzde 103 zamla 2.64 TL’den 5.33 TL’ye çıkarıldı.  

    İLÇELERDE YÜZDE 330 ZAM

    Suya yapılan zam oranları gelir düzeyi düşük olan ilçelere de faklı şekillerde yansıtıldı. Diyarbakır’ın gelişmiş ilçeleri arasında bulunan Ergani, Bismil ve Silvan’da 15 metreküpe kadar su kullanımı için ücret yüzde 98 oranında 1.77 TL’den 3.5 TL’ye, 15 metreküp kullanımlar için de yüzde 198 oranıyla 1.77 TL’den 5.25 TL’ye çıkarıldı. Çermik, Çüngüş, Dicle, Kulp, Eğil, Lice, Hazro, Hani ve Kocaköy ilçelerinde de 15 metreküpe kadar su kullanımlarında ücret yüzde 100 artırılarak 1.2 TL’den 3.45 TL’ye; 15 metreküp sınırlandırılması geçtiği anda ise su fiyatı yüzde 330 oranında 1.2 TL’den 5.18’e çıkarıldı.

    Suya yapılan bu zam ile birlikte Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğünün 200 milyon TL gelir etmesi bekleniyor.

    AÇIKLAMA YAPILMADI

    Bir meskenin kullandığı ortalama su oranının 20 ton veya metreküp civarında olduğu belirtilirken, DBB’nin suya yapılan zamma ilişkin herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. DİSKİ Genel Müdürlüğü ise kamuoyuna “su fiyatının düşürüldüğü” şeklinde bir açıklama yaptı.

    DİSKİ’DEN "YÜZDE 50 İNDİRİM" AÇIKLAMASI

    DİSKİ Genel Müdürlüğü sitesinde 30 Aralık’ta, Diyarbakır Vali Yardımcısı ve DİSKİ Genel Müdür Vekili Ahmet Naci Helvacı imzasıyla bir açıklama yayımladı. Su zammına ilişkin her hangi bir bilginin yer almadığı "DİSKİ'den İhtiyaç Sahiplerini Sevindiren Haber" başlıklı açıklamada, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların içme suyunda yüzde 50 İNDİRİM yaptı. Diyarbakır Valisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun başkanlığında alınan Büyükşehir Belediye Meclisinin 27.11.2019 tarih ve 340 sayılı kararı ile uygulanacak olan yeni su tarifesine göre fakir ve muhtaç durumda olan vatandaşlarımız 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 indirimli olarak kullanacaklardır. Alınan bu karar ile Sosyal Güvenlik Kuruluşlarına tabi olmayan 3294 sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen eşi vefat eden kadınlar, 2828 sayılı Kanunda belirlenen öksüz ve yetimler, 2022 sayılı Kanuna göre; 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz vatandaşlar ile Engelli ve muhtaç vatandaşlar 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren içme suyunu yüzde 50 daha ucuza kullanacaklardır. Ayrıca muhtaç asker ailesi, muhtaç asker çocuğu, şehit yakınları, gazi ve milli sporcular bu indirimden yararlanacaklardır. Aynı zamanda sosyal ve kültürel yaşantımızda önemli bir yeri olan taziye evleri de suyu yüzde 50 indirimli kullanacaklardır. Sayın Valimiz ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan V. Hasan Basri Güzeloğlu’nun iradesi doğrultusunda ilk defa bu kadar geniş kapsamlı yapılan indirim ile 80 bin civarında ihtiyaç sahibinin yüzü gülecektir" denildi.

    DİSKİ'nin su zammı değerlendirme metni

    Fotoğraf: MA

     

    (Diyarbakır/MA)

     

     

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