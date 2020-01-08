Emekliler Lüleburgaz'da kendilerine reva görülen zammı protesto etti

DİSK/Emekli-Sen Lüleburgaz Şubesi, Üçgen Park’ta düzenlediği basın açıklamasıyla emekliye reva görülen zammı protesto etti.

Dün öğle saatlerinde düzenlenen açıklamaya, sendika üyelerinin yanı sıra Genel-İş Trakya Şube Başkanı Salim Şen ve diğer yönetim kurulu üyeleri, Emek Partisi ve CHP temsilcileri de katılarak destek verdi.

Basın açıklamasını okuyan Emekli Sen Lüleburgaz Şube Başkanı Kemal Andoğlu, TÜİK’in, temmuz-aralık enflasyonunu yüzde 6,5 olarak açıkladığını hatırlatarak "Emeklilerin maaş artışları, hükümetin talimatıyla kendi kafalarına göre belirlenen bu enflasyon oranı üzerinden hesaplanacaktır. Buna göre enflasyon farkıyla birlikte memur ve memur emeklilerine yüzde 5,49, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 6,49 oranında zam yapılacağı söyleniyor. 'İşçimizi, emekçimizi, emeklimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyenlerin bizlere layık gördükleri ücret artışı işte budur arkadaşlar” dedi.

Dört kişilik bir aile için açlık sınırının 2 bin 162 lira kuruş, yoksulluk sınırının 7 bin 444 lira olduğunu ifade eden Andoğlu, “Emeklilere yapılmak istenen bu zam gülünçtür. Emeklileri açlığa ve yoksulluğa terk etmektir. Ülkeyi yönetenlerin çarşıdan, pazardan, marketten haberlerinin olmaması mümkün değildir. İşçisinden, emekçisinden, emeklisinden üç beş lirayı kıskanan siyasal iktidar, sermayeye bir kalemde milyarları bağışlamaktan çekinmemektedir. Siyasal iktidar tercihini işçiden, emekçiden, emekliden yana değil, çok açık bir biçimde, sermaye sınıfından yana yapmaktadır" ifadelerini kullandı.

Medyanın kendilerine layık görülen sefalet zammını kamuoyuna, "müjde" gibi sunduğunu belirten Andoğlu, "Bu yalanlara kanmıyoruz. Kimseden sadaka istemiyoruz, hakkımız olanı istiyoruz. Yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığı olarak torunlarımıza sarılarak insanca bir yaşam sürmek istiyoruz” dedi. (Lüleburgaz/EVRENSEL)

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