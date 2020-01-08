İran'ın ABD üslerine roket saldırısıyla altının onsu 1600 doları aştı

İran, ABD’nin İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun komutanlarından Kasım Süleymani’yi hava saldırısında öldürmesi sonrası misilleme yaparak ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esad hava üssünü vurmuştu. İran saldırısının hemen ardından 1600 doları aşan altının ons fiyatı daha sonra geri çekildi. Ons altın 8.20 itibarıyla saldırı öncesi fiyata göre yüzde 1,2 artışla 1593 dolar seviyesinde işlem görüyor.

İran’ın misilleme saldırılarının ardından, kripto para birimlerine yönelik talep de arttı ve Bitcoin yüzde 2.04 artışla, 8 bin doları da aşarak, 8 bin 321 dolar ile yeni yılın en yüksek düzeyine tırmandı.

Batı Teksas petrolünün varil fiyatı yüzde 3,31 artışla 64.70 dolara, Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3,63 artışla 70.81 dolara yükseldi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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