Haşdi Şabi’nin hükümeti protesto eden halka saldırdığı iddiası: 7 yaralı

Irak'ın güneyindeki Zikar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı bir silahlı grubun göstericilere ateş açması sonucu en az 7 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Haşdi Şabi mensubu bir grup silahlı, Zikar'ın idari merkezi En-Nasıriyye'nin orta kesiminde yer alan El-Habbubi Meydanında hükümet karşıtı eylemlere devam eden halka ateş açtı ve meydandaki çadırları ateşe verdi.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı.

Söz konusu saldırının, halkın bugün Necef'te defnedilmesi beklenen Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in Basra'dan getirilen naaşını taşıyan kortejin Nasıriyye'den geçmesine karşı çıkması üzerine gerçekleştirildiği belirtildi.

Haşdi Şabi'den görgü tanıklarının iddialarıyla ilgili açıklama yapılmadı, ancak geçmişte yaşanan buna benzer olaylarda halkın hedef alındığı iddiaları yalanlanmıştı.

Öte yandan Irak'ta aylardır süren hükümet karşıtı halk protestolarına defalarca kez kimliği belirsiz kişi ve gruplar tarafından silahlı saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti. Halk, saldırıların hükümet tarafından organize edildiğini iddia ederken iddiaları reddeden hükümet saldırıları aydınlatma konusunda adım atmadı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı'nda araçlarına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu. (DIŞ HABERLER)

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