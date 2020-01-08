İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem

Metin Göktepe'nin annesi Fadime Ana: Su gölde kala kala kokar, önce onu temizlemeli

Evladını kaybeden bir annenin yüreği nasıl soğur? Ya da soğur mu hiç? Peki ya öldürülen bir gazetecinin annesi... Fadime Ana, ölümünün 24. yılında Metin Göktepe'yi ve tüm Metin'leri anlattı.