08 Ocak 2020 07:58
İran'da nükleer tesis yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem
İran'da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fotoğraf: ray_explores/Flickr
İran'da nükleer santral yakınlarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Buşehr eyaletine bağlı Borazcan kenti olan depremin yerel saatle 05.50'de yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair açıklama yapılmadı. (DIŞ HABERLER)
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