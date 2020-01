Bulut: Aşı reddi medyada yer buluyor, halk sağlığı reytinglere malzeme yapılıyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, halk sağlığını tehdit eden aşı reddinin televizyon ekranlarında reytinglere malzeme yapıldığını söyledi. Sağlık Bakanlığını göreve çağıran Bulut “Sağlık Bakanlığı, bilimsel verilere dayanmayan, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yaygınlaşmasını önlemelidir” dedi.

CHP’li Bulut aşıyla korunabilen hastalıklarla mücadelede çok önemli bir araç olan aşının, son günlerde halk sağlığını tehdit edecek şekilde televizyon ekranlarında konunun uzmanı olmayan kişiler tarafından tartıştırıldığını, konuyla hiçbir ilgisi ve bilgisi olmayan, bu alanda ehil olduğu tartışmalı kişilerin tartışma programlarına çıkarıldığını, aşı reddine yönelik propaganda yaptırıldığını ve halk sağlığının reytinglere malzeme edildiğini belirterek şöyle devam etti: “Türkiye’de her yıl 15 bine yakın ölüm, aşı ile engellenebilmektedir. Ancak ülkemizde birçok hastalığın ortadan kalkmasında ve salgınların tekrarlanmamasında büyük önemi bulunan aşının reddi son zamanlarda artmıştır”

Bulut Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği ve Eczacı Odaları temsilcileri yerine her konuda fikir beyan eden popülist isimlerin her akşam ekranlara çıkarılması ve yalan yanlış bilgilerin kamuoyuna empoze edilmesinin halk sağlığı açısından tehlikeli olduğunu söyleyerek medyayı bir an önce sorumlu yayıncılık ilkelerine uymaya davet etti.

Bu konuda asıl görevin Sağlık Bakanlığı’na düştüğünü söyleyen Bulut “Sağlık Bakanlığı, bilimsel verilere dayanmayan, gerçeği yansıtmayan bilgilerin yaygınlaşması önlemelidir.” dedi. (MEDYA SERVİSİ)