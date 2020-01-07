Erkut Tokman’a İtalya’dan çeviri ödülü

Şair ve Çevirmen Erkut Tokman, İtalyan şair ve sanat eleştirmeni, Sebastiano Grasso’dan çevirdiği “Tu, in agguato sotto la palpebre” (Gözbebeklerindeki Pusuda, Sen) adlı kitabıyla İtalyan Kültür Bakanlığı tarafından verilen Uluslararası Çeviri Ödülü’nün sahibi oldu.

İlk defa Türkiyeli bir yazarın kazandığı ödül dünyada en önemli dört çeviri ödülü arasında gösteriliyor. Ödülü almak üzere Roma’ya gidecek olan Erkut Tokman; ödülün uzun yıllara yayılan İtalyan edebiyatı ve şiiriyle tanışıklığının bir meyvesi olduğunu, bu dilde çeviri yapanlara ileride bir örnek ve teşvik oluşturacağını düşündüğünü söyledi.

Tokman’a ödülü önümüzdeki haftalarda Roma’da düzenlenecek törenle takdim edilecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)