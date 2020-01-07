Hekime saldıranlara 8'er yıl hapis istemi

Samsun'da, 2 yıl önce, özel hastanenin acil servisinde görevli hekim A.F.N.'nin yüzüne tekme atıp, hastanedeki özel güvenlik görevlisi T.Y.'yi de darbeden 3 kişi hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

17 Haziran 2018 günü tedavi için ilçedeki özel hastaneye giden 8 kişilik arkadaş grubundan G.S., B.S., ve S.S.K. kendilerine müdahale etmek isteyen doktor A.F.N. ile güvenlik görevlisi T.Y.'ye saldırmış şikayet üzerine gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştı

8'ER YIL HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

Olayla ilgili şüpheliler hakkında Samsun 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 'yaralama, hakaret' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından toplam 8'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"TABİP ODASI DAVAYA MÜDAHİL OLUYOR"

Samsun Tabip Odası Başkanı Murat Erkan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları nedeniyle açılan pek çok davaya müdahil olduklarını, yaşanan bahse konu davaya müdahil olacaklarını söyledi. Davanın takipçisi olacaklarını kaydeden Erkan, "Her gün 30 şiddet vakası yaşanıyor. Vaka sayısı her geçen gün artıyor. Bizim bu davalardaki amacımız, hiçbir suçun cezasız kaymayacağını göstermektir. Samsun’da Aile Sağlığı Merkezlerinde ve bildiğimiz büyük hastanelerde şiddet vakaları yaşanıyor” dedi.

Erkan, Türk Tabipleri Birliği olarak Türk Ceza Kanunu'na ilave getirilmesini talep ettikleri madde ile hekime yönelik şiddette cezaların iki katına çıkarılmasını talep ettiklerini ancak henüz somut bir adım atılmadığına dikkat çekti. (Samsun/DHA)

İTO ve SES İstanbul şubeleri: Sağlık çalışanının giyimiyle değil şiddetle ilgilenin

Sağlıkta şiddet sürüyor: Bakırköy'de bir doktor darbedildi

Isparta Şehir Hastanesi'nde hekime şiddet: Saldırgan gözaltına alındı

Reklam