DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Savaşta ısrar daha fazla yoksulluk ve işsizliktir

2020 yılı bütçesinin emekçilere, kadınlara, gençlere yeni iş olanakları yaratmaya değil, tam tersine savaş politikalarına aktarıldığını söyleyen DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, iktidarın savaş politikalarında ısrarının, krizi derinleştiren ve daha fazla yoksullaşmanın önünü açan temel nedenlerden biri olduğunu söyledi.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Libya tezkeresi, Suriye’de süren savaş ve gündemdeki birçok konuyu Mezopotamya Ajansı’na (MA’dan Erdoğan Alayumat’a değerlendirdi.

"SAVAŞ POLİTİKASININ FATURASI ÇOK AĞIR"

İktidarların savaş politikalarında ısrar ettiğini, bunun da ülkeye faturasının ağır olduğunu dile getiren Çerkezoğlu, Suriye savaşının ortaya çıkardığı sonuçların çok ağır olduğunu belirtti. Savaş politikalarının krizi derinleştiren ve daha fazla yoksullaşmanın önünü açan temel nedenlerden biri olduğuna dikkati çeken Çerkezoğlu, 2020 yılı bütçe görüşmelerinde kaynakların büyük kısmının eğitime, sağlığa, emekçilere, kadınlara, gençlere yeni iş olanakları yaratmaya değil, tam tersine savaş politikalarına, ranta daha fazla kaynak aktarıldığını bir kez daha gördüklerini söyledi.

Türkiye’nin işçi ve emekçilerinin demokrasinin tüm kurumlarıyla işleyebilecek bir ülkede yaşayabilmesi ve haklarını alabilme açısından savaşa karşı olmak zorunda olduğunu vurgulayan Çerkezoğlu, “Emek örgütlerinin, işçi sınıfının, emekçilerin barıştan yana olmak gibi tarihsel bir duruşu vardır ve bunu her koşulda doğru bir çizgide korumak gerekir” ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİ İŞÇİLERİN EKMEĞİDİR"

“Demokrasi işçilerin ekmeğidir” diyen Çerkezoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkede demokrasi yoksa ekmeğimizin de güvencesi yoktur. Yani asgari ücreti bir masa etrafında oturup 5-10 kişi belirleyebiliyor, milyonların hayatı hakkında karar verebiliyor ve hiçbir katılım mekanizması yoksa orada ekmeğimizin, emeğimizin de güvencesi olmaz. Bu yüzden demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve kardeşlik mücadelesi emek mücadelesiyle bir ve aynıdır.” (HABER MERKEZİ)

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