Dersim'de 3 gündür haber alınamayan Gülistan'ı arama çalışmaları devam ediyor

Dersim’de pazar gününden bu yana kayıp olan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.

Munzur Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Doku’yu arama çalışmaları kapsamında emniyet ve jandarma ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarındaki kamera kayıtları incelemeye alındı. Ayrıca bazı görgü tanıklarının Doku’yu en son Uzunçayır Barajı Dinar Köprüsü mevkiinde gördüklerini söylemeleri üzerine arama çalışmaları burada yoğunlaştı.

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’nden gelen dalgıç polisler, Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) arama çalışmalarına katıldı.

Uzunçayır Baraj Gölü’nde 5 kilometrelik alanda yüzey ve kıyı taramasının yanı sıra dalgıç polisler tarafından dalışlar gerçekleştirildi.

Şu ana kadar bir ize rastlanmazken, Gülistan Doku’nun babası Halit ile annesi Bedriye Doku’nun yanı sıra çok sayıda yakını da kente gelerek devam eden arama çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gülistan Doku’nun yurttan arkadaşı olduğunu söyleyen Berivan Özmen Özgür Dersim gazetesine şunları söyledi: “Aynı zamanda bir kafede de beraber çalışmıştık. Ben intihar ettiğine inanmıyorum. Çünkü intihara meyilli biri değildi. Sorunları olduğuna da inanmıyorum. Belki başına bir şey gelmiş olabilir. Bir an önce dönmesini bekliyorum. Onu en son kantinde kahvaltıda görmüştüm. Merhabalaştık. İyi görünüyordu. Bir şeyi yoktu.”

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen de baraj gölünde drone ve botlarla yapılan arama çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. (Dersim/EVRENSEL)

Dersim'de üniversite öğrencisi Gülistan Doku'dan haber alınamıyor

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