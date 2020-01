Eda AKTAŞ

Dilek OMAKLILAR

İzmir

İzmir’deki meslek örgütleri ve sendikalar, KESK’in “Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz” diyerek 11 Ocak’ta Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı mitinge katılım çağrısı yaptı. Asgari ücretlisinden emeklisine, öğrencilerden nitelik sağlık hizmetine erişemeyen hastalara kadar tüm kesimlerin taleplerini ifade etmek istediklerini belirten meslek örgütü ve sendika temsilcileri, “Demokratik bir ülke için alanlara çıkalım” dedi.

KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hasan Ali Kılıç, “2020 bütçesini yaparken halk için bütçe demokratik bir ülke istiyoruz talebi ile bunu yapıyoruz.Kimsenin sokağa çıkmadığı, toplumsal kesimlerinkorkuyla sindirildiği bu süreçte sokağa çıkmak önemli. Her kesimin bütçenin pay edilmesiyle ilgili talebi var. Asgari ücretlisinden emeklisine, mutfağın sıkıntısını yaşayandan üniversitelisine, sağlıkta sorun yaşayan hastaya, eğitimde sorun yaşayan veliden öğrencisine kadar tüm kesimlerin taleplerini ifade etmek istiyoruz” dedi.

"BU ÜLKENİN BARIŞA İHTİYACI VAR"

Ortadoğu’da yaşanan savaşları, Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesini hatırlatan Kılıç, bütçenin savaşa değil emekçiye ayrılmasını istedi. Kılıç, “Biz yoksulluk, açlık sınırındaki geçim sıkıntılarına itiraz ediyoruz. Asgari ücretliden vergi alınmamasını, az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi kesilmesini talep ediyoruz. Bizim çoğulculuğa, demokrasiye, hukuka, adalete ve barışa ihtiyacımız var. Tek adam değil çoğulcu bir irade ile yaşamak istiyoruz” diye konuştu.

"İKTİDARA DUYURMAMIZ GEREKİYOR"

İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Obuz daekonomik krizden sağlık alanının da etkilendiğini belirterek sağlık çalışanlarının hem emeklilikte aldıkları ücretlerin çok kısıtlı olduğunu hem de hekimlerin, sağlık çalışanlarının emekli maaşı konusunda standardının olmadığını dile getirdi. Obuz“Kriz belki de sağlıkta şiddetin, toplumdaki şiddet eğiliminin artmasının, intihar olgularının artmasının da önemli bir nedenini oluşturuyor.İnsanlar artık açlık nedeni ile intihar ediyor. Bu yoksulluğun sosyal patlamalara yol açabileceğini dile getirmeliyiz.Bunları iktidara duyurmamız gerekiyor. Buradan tüm hekim ve sağlık çalışanı arkadaşlarımızı sorunlara karşı mücadele için alanlara çağırıyoruz” dedi.

"İNSANCA YAŞANACAK BİR ÜLKE İÇİN"

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel ise “Toplumun, işçilerin her türlü demokratik taleplerinin yanında yer almak için çaba harcıyoruz. Mitingin talepleri,bizim de taleplerimiz arasında. KESK’in düzenlediği miting bizimde desteklediğimiz, sahip çıktığımız, yanında yer aldığımız bir miting” ifadelerini kullandı.

Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara da savaş politikaları, işsizlik, vergi adaletsizliği ve krize karşı kendi talepleriyle alanda olacaklarını söyledi. Kara, “KESK'in bu dönem için hazırladığı program ve talepler, tüm kesimlerin talepleridir. İşyerlerimizde çalışmalar yürütüp en geniş katılımı sağlamak için uğraşacağız” dedi.

"AKP, HER ANLAMDA İFLAS ETMİŞ DURUMDA"

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın ise “Ülkemizin bu günlerde tarihin en büyük siyasi, ekonomik, sosyal krizini yaşadığını düşünüyoruz. Sürdürülür olmayan rant politikalarına, kamu kaynaklarının devlet eliyle bir avuç sermayeye peşkeş çekilmesi eklenince ciddi bir ekonomik kriz ile karşı karşıya kalındı” dedi. Krizin bedelinin yoksullara yıkılmaya çalışıldığını ifade eden Yalçın, “Dış ve iç siyasette hayal peşinde koşan AKP iktidarı her anlamda iflas etmiş durumda. Tüm bu krizlerden tek bir çıkış yolu var, emekçilerin sokağa çıkıp bu yağma ve talan düzenine dur demesidir. TMMOB üyeleri de bu taleplerle miting alanında yer alacak” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

BALIKESİR'DE DE MİTİNGE ÇAĞRI

Mitinge çağrı yapmak amacı ile KESK Balıkesir Bürosunda bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Balıkesir KESK bileşenleri temsilcileri ile KESK MYK Üyesi Yusuf Şenol,Haber Sen MYK ÜyeleriBurak Ustaoğlu ve Yaşar Polat,BES MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu katılarak mitingin önemine vurgu yaptı.

Basın metnini okuyan KESK Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Şenol emeğiyle geçim mücadelesi veren geniş halk kesimleri için hayatın her geçen gün daha fazla zorlaştığı bir süreçten geçildiğini belirterek; “İktidarın suni gündem yaratma çabaları ve çizilen pembe tablolar emekçi sınıfların, yoksullaştırılan halkın yaşadığı gerçeği perdelemeye yetmiyor. Resmi işsizlik %14,2 ile son 15 yılın en yüksek seviyesinde. Resmi işsiz sayısı 4 Milyon 650 bin. Her 100 Gençten 28’i, her 100 Genç Kadından 43’ü işsiz. Üstelik bu rakamlar dar işsizliği temel alan resmi rakamlar. Buna iş bulma ümidini kaybedenleri, iş aramayan ancak çalışmaya hazır olanları, mevsimlik ve zamana bağlı eksik çalışanlar da eklediğimizde ulaştığımız geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 20,6 oluyor. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 7 milyon 305 bine ulaşıyor” dedi.

2020 Bütçesinin krizin yükünü emekçilere yıkan bir biçimde sonuçlandığını belirten Şenol; “TÜİK verilerine göre yüzde 11,84’lük enflasyonla Kamu emekçilerine enflasyon payı ile birlikte yüzde 5,5, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine ise yüzde 6,49 artış verilirken; vergi harç ve cezalara yüzde 22,58, Köprü ve otoyollara yüzde 14 oranında artış yapıldı. Kamu emekçilerinin en yoğun yaşadığı illerin başında gelen Ankara’da yeni yılın ilk gününden itibaren ekmeğe yüzde 25 zam yapıldı .Peki, yüzde1’in çıkarı için yüzde 99’u yok sayan bu adaletsizliğe, haksızlığa karşı işçiler, emekçiler, yoksullaştırılan halk çaresiz midir? Ebetteki hayır. Onlar bir avuç, biz milyonlarız. Biliyoruz ki, bizim gücümüz birliğimizdedir. Tek yapmamız gereken el ele vermek, yan yana gelmek, omuz omuza yürümek.Bunun için sendikalar, emek, meslek örgütleri, emekten yana siyasi partiler, örgütler olarak ülkemizi krize sürükleyen politikalardan, faizden, ranttan beslenen yüzde 1’lik asalak takıma karşı işçisi, kamu emekçisi, emeklisi, EYT’lisi, asgari ücretlisi ile birlikte emeğin, halkın, yüzde 99’un taleplerini oluşturduk”dedi.

“KESK olarak bütçe hakları ellerinden alınan, krizin faturası üzerlerine yıkılmak istenen, anti demokratik uygulamalardan nasibini alan emek ve demokrasi güçleriyle birlikte planladığımız son 1,5 aylık program doğrultusunda; 8 Aralık İstanbul’da,21 Aralık Mersin,22Aralık Diyarbakır’da bize reva görülen bu durumu kabul etmeyeceğimizin mesajlarını “ Demokratik Türkiye-Halk için Bütçe ,İnsanca Yaşamak İstiyoruz!” mitingleri ile verdik” diyen Şenol tüm emekçileri ve demokrasi güçlerini 11 Ocak 2020 tarihinde İzmir’de yapılacak olan bölge mitingine katılmaları için çağrıda bulundu. (Balıkesir/EVRENSEL)

Reklam