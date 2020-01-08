Mektup: Derneğimize üye otobüs şoförlerine baskı yapmaktan vazgeçin

Elçin GÜNER*

Merhaba sevgili Evrensel okurları,

Ben Elçin Güner, 4 yıldır Antalya’da özel halk otobüsünde çalışmaktaydım. Yaşadığımız sıkıntılar ve zor koşullar sebebi ile şoför arkadaşlarımızla Şehir İçi ve Şehir Dışı Toplu Taşıma ve Turizm Şoförleri Derneği çatısı altında örgütlenme kararı aldık. Derneğimiz kurulduğundan beri Esnaf ve Sanatkarlar Odasının üzerimizde yoğun bir baskısı var. Odanın bu baskısını Antalya Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Şube Müdürlüğüne iletmemize rağmen hâlâ bir yol alınabilmiş değil. Bu baskıları Büyükşehir Belediye Başkanına iletmek için defalarca randevu istememize rağmen henüz bir randevu alabilmiş değiliz. Tüm bu sorunlarımızın çözülebilmesi için dernek çatısı altında yasal haklarımızın mücadelesini veriyoruz.

“Odamızın isminden de anlaşılacağı gibi, odamız araç sahibi esnaflarının ve sanatkar şoför esnafımızın, yani sizlerin odasıdır. Dernek ya da sendika tarzında bir faaliyet resmiyette size herhangi bir konuda yardımcı olamaz. Resmi tek merci odamızdır. Sendika konusuna gelince sendikalaşma konusunda bir işyerinde en az 7 çalışan olması gerekir. Araç başına 7 çalışan olması gerekmektedir. Boşu boşuna dernek vs. senelik ücret yatırmayınız. Herhangi bir sorunu olan, haklı olduğu halde haksızlığa uğrayan var ise odamıza gelip konuşabilir. Kapımız sonuna kadar açıktır.”

Odanın araç sahiplerine göndermiş olduğu bu yazıda bir işyerinde 7 işçi olmadan sendikaya üye olamayacağı yazılıyor. Oysa ki her sigortalı işçinin kendi iş koluna bağlı sendikaya üye olma hakkı vardır. Bu hak anayasa ile güvence altına alınmıştır. Oda bu konuda da yeterli bilgisi olmadığını bize kanıtlamaktadır. Sendika konusunda üyelerine göndermiş olduğu yazıda oda suç işlemektedir. Burada biz bağlı olduğumuz iş kolundaki sendikaları göreve çağırıyoruz. Odanın isminden de anlaşılacağı gibi esnaf ve sanatkarların odası... Oysa şoförler ne esnaftır ne sanatkar, onlar işçi statüsündedir. Bu bağlamda anlaşılacağı üzere oda şoför arkadaşlarımızın temsilcisi değildir.

“Ocak ayı içerisinde şoför kartları vize yapılacaktır. Sabıka kaydı, SSK hizmet dökümü, Antalya Tıp Merkezinden alınmış uyuşturucu testi, odamızdan alınacak vize evrakı ile müracaat etmeniz gerekmektedir. Sabit bir araçta çalışmayıp SSK’sı olmayan kaptanlarımızın müracaat yapması gerekmemektedir, işleme alınmayacaktır.”

Odanın göndermiş olduğu başka bir yazıda ise günlük çalışan şoför arkadaşlarımızın çalışmasını engelleyen bir dil kullanılarak, adeta işçilerin çalışma hakları elinden alınmaktadır. Bu ise anayasal bir suçtur. Odanın yönlendirilmesiyle 2016 yılında Antalya Tıp Merkezinden uyuşturucu testi yaptıran 17 şoför arkadaşımızın uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştır. İşlerinden men olan arkadaşlarımız başka sağlık kuruluşlarında test yaptırmış ve sonuçlar negatif çıkmıştır. 2016’nın dokuzuncu ayından beri mahkemelik olan arkadaşlarımızdan odanın haberdar olmasına rağmen hâlâ bu kurumda ısrarcı olmasının sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz.

“Değerli esnafım her hafta 5-6 tane şoför dava açmış yazısı odamıza ulaşmaktadır. Bu konuda araçlarınızda bir şoföre 5 bin TL verinceye kadar iki şoför çalıştırarak 2 bin 500, 2 bin 500 iki şoför çalıştırınız. Aksi takdirde ciddi davalar ile karşı karşıya kalınmaktadır. Araçlarda çalıştırdığınız şoför bilgilerini mutlaka kısa sürede odamıza bilgi vererek odaya kaydını yaptırınız. Şoförünüz aracından ayrıldığında şoförün niçin ayrıldığı bilgisini odaya veriniz. Yeni alacağınız şoförü odaya sorarak alınız, başka esnaf arkadaşlara dava açan şoförler ile çalışmayınız. Şoförünüzün dernek üyesi olup olmadığını sorgulayınız. Dernek üyesi olan şoförler ile çalışmanızı gözden geçiriniz. Zarar görmemeniz adına bu önerileri dikkate alınız.”

Odanın üyelerine göndermiş olduğu bu yazıda ise adeta bir işçinin 18 saat çalışmasına yıllardır müdahale etmeyerek yolcu güvenliğinin tehlikeye girmesine göz yumulmuştur. Şimdi de üyelerini yolcu güvenliğinin sağlanması için değil SSK’den ceza yememesi için uyarmaktadır. Kendisiyle ilgili açılabilecek davaların önüne geçilmesi içinse adeta işçilerin odaya ispiyonlanarak işsiz kalması için girişim yapmaktadır. Bu da yine kişinin çalışma hakkının ihlali anlamına gelir ki yine suçtur. Buradan biz Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanını uyarıyoruz. Şoförlere karşı husumetten vazgeçin. Şoförler de evine ekmek götürmek için ağır şartlarda çalışmaktalar. Derneğe üye olarak anayasal haklarını kullanmaktalar. Sağlıklı bir şekilde görev yapmamızı sağlayarak iş barışını sağlayın. Bizler derneğimiz çatısı altında, ortak taleplerimiz etrafında örgütlenip mücadele etmeye devam edeceğiz.

* Antalya Şehir İçi ve Şehir Dışı Toplu Taşıma ve Turizm Şoförleri Derneği Başkanı

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