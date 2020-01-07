Gebze Teknik Üniversitesinde öğrencilerden yemek zammına tepki

Gebze Teknik Üniversitesi öğrencileri yemeklerine yapılan zamma tepki göstererek sosyal medyadan tepki gösterdi. Öğrenciler yarın zammın geri alınması için rektörlüğe dilekçe verecek

Gebze Teknik Üniversitesinde yemek ücretleri 1 Ocak’tan itibaren geçerli olmak üzere 3 TL’den 3,75 yükseltildi. Yapılan yemek zammına tepki gösteren öğrenciler Twitter’da #GTÜlüMüşteriDeğilÖğrencidir hastagı ile seslerini duyurmaya çalışıyor.

İstanbul Üniversitesinde öğrencilerin yapılacak yemek zammına ve yemeklerinin tek öğüne indirilmesine karşı birlik olup kazanmasından yola çıkan öğrenciler yarın saat 13.30'da Kelebek'te buluşup taleplerini belirttikleri dilekçeler rektörlüğe verecek. (Gebze/EVRENSEL)

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