Antalya'da ücretleri ödenmeyen Madran Palace Hotel işçileri haklarını istiyor

Murat YAŞAR

Antalya

Antalya'nın Kundu bölgesinde Mardan Palace Hotel işçileri, ödenmeyen ücretlerini istedi.

World Travel Awards 2010’da ‘dünyanın en lüks oteli’ seçilen 2009 yılında 1.4 milyar dolara mal edilen Mardan Palace Hotel, borçlarından dolayı iflas etmiş, otel işçileri ücretlerini alamadıkları için 1 Eylül 2016’da greve gitmişti. Borçları nedeniyle hacizlik olan ve Halk Bankasına satılan otelin 800’e yakın personelinin işine son verildi. Mağduriyetin giderilmediğini ve zor günler yaşadıklarını belirten onlarca işçi otel önünde bir araya geldi.

İşçilerden Osman Arıcı, 2009’da otelde çalışmaya başladığını ifade ederek, “Ben 6 ay maaş alamadım. Hepimizi kandırdılar, paranız ödenecek dediler ödemediler. 6 ay maaş alamayınca kredi kartları ile geçinmeye başladık. Borç birikti ödeyemedik” diye konuştu. Kirada oturduğunu söyleyen iki çocuk babası Arıcı “4 aydır işsizim. İflas masası alacaklarımızı yarıya düşürdü. Nedenini anlamış değilim. 600 milletvekili var, milletin vekili diyorlar, milletin neyini temsil ediyorlar onu anlayamıyorum” ifadelerini kullandı. Mahkeme sürecinin devam ettiğini söyleyen Arıcı, “Kimse ilgilenmiyor. Biz bu ülkenin vatandaşıyız nereye gidelim, hakkımızı kim savunacak” diye tepki gösterdi.