07 Ocak 2020 18:03

Eşi tarafından 21 kez bıçaklanan kadın: Serbest kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek

Antalya'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'yu 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Ayşe Seyidoğlu'yu 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun yargılandığı davanın ardından Ayşe Seyidoğlu ve yakınları adliye önünde

Fotoğraf: DHA

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    Antalya'da kendisinden boşanmak isteyen eşi Ayşe Seyidoğlu'yu 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun tutuklu olarak yargılandığı davada, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi ve duruşma ertelendi. Nizamettin Seyidoğlu'nun bıçakladığı eşine duruşma esnasında "Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" demesi salondakilerin tepkisine neden oldu. Ayşe Seyidoğlu, sanığın serbest bırakılması halinde kendisini ve çocuklarını öldüreceğini söyledi.

    DHA'da yer alan habere göre 13 Eylül 2019 tarihinde yaşanan olayda, Muş'ta yaşayan Ayşe Seyidoğlu, 30 yıllık eşi Nizamettin Seyidoğlu'ya boşanma davası açtı. Ardından en küçüğü 10, en büyüğü 16 yaşında 4 çocuğunu da yanına alıp Antalya'ya yerleşti. Ayşe Seyidoğlu, boşanma sürecinde eşine karşı 21 Eylül gününe kadar geçerli uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Nizamettin Seyidoğlu eşinin peşinden Antalya'ya geldi. Ayşe Seyidoğlu'nun kaldığı evin yakınındaki bir parka gelerek geceyi orada geçiren Seyidoğlu, sabah işe gitmek için servis bekleyen kadını 21 yerinden bıçakladı.

    Ağır yaralanan Ayşe Seyidoğlu hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Nizamettin Seyidoğlu ise polis tarafından yakalandı ve sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ayşe Seyidoğlu, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

    "SERBEST KALIRSA BENİ VE ÇOCUKLARIMI ÖLDÜRECEK"

    Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada ifade veren Ayşe Seyidoğlu, sanığın en ağır cezaya çarptırılması gerektiğini belirterek, “Eğer serbest kalırsa beni ve çocuklarımı öldürecek. Lütfen yeni bir kadın cinayeti yaşanmasın. Bunun vebali büyüktür. dışarıda can güvenliğimiz yok" dedi. Şikayetçi avukatları da sanığa indirim hükümlerinin uygulanmamasını, cezanın en üst sınırdan verilmesini talep etti.

    Ayşe Seyidoğlu'yu 21 yerinden bıçaklayan Nizamettin Seyidoğlu'nun yargılandığı davanın ardından Ayşe Seyidoğlu adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaparken

    Ayşe Seyidoğlu | Fotoğraf: DHA

    Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

    SANIK AVUKATI 21 KEZ BIÇAKLAMA İÇİN "ÖLDÜRME KASTI YOK" DEDİ

    Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme niyetiyle bu eylemi gerçekleşmediğini öne sürerek, "Müvekkilim istenmeyen eylemi bıçağın ucu ile gerçekleştirmiştir. İstese tek darbeyle öldürürdü. Lütfen bu konuyu dikkate alın" dedi.

    Sanık Nizamettin Seyidoğlu ise savunmasında, eşini tasarlayarak bıçaklamadığını iddia etti. Seyidoğlu, “Bende o beyin yok ki tasarlama yapayım. Tasarlama bunların işi. Keşke Ayşe sevdiğimin çeyreği kadar beni sevse" dedi. Bıçakladığı eşine dönerek savunmasına devam eden Seyidoğlu, "Senin o yeşil gözlerine kurban olurum. Senin yeşil gözlerinden akan bir damla yaşa kurban olurum" dedi. Bu sıra duruşmadaki bir erkek izleyici, "Timsah gözyaşları döküyor" diyerek bağırdı. Mahkeme başkanı bu kişiyi salondan çıkarttı.

    Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

    AYŞE SEYİDOĞLU: CEZADA İNDİRİM ALMAK İSTİYOR, ROL YAPIYOR

    Duruşma sonrasında açıklama yapan Ayşe Seyidoğlu, "Sanığın bütün konuşmaları düzmece. Olayı mal davasına, şiddet davasına, seviyorum davasına çevirdiler. Hepsi yalan, düzmece. Buradan sayın hakim ve savcılarıma sesleniyorum. Bu adam rol yapıyor. Buna inanmasınlar. İndirim almak istiyor. Kesinlikle buna inanılmasın. Ne yapacaklarını artık bilmiyorlar. Mahkemede bana 'yeşil gözlerine kurban olurum' diyor. Kesinlikle ona inanmıyorum. İndirim almak istiyor. İstemeden böyle bir şey yapmış gibi göstermek istiyor. Sadece rol yapıyor. İnsanlar asla bunun bu haline inanmasınlar" dedi.

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