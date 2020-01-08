Sıradan bir kanaldan çok daha fazlası

Ferhat TAYLAN

Çukurova Üniversitesi

Ben İstanbul Kanalı için hazırlanan tanıtım videosunu ilk kez izlediğimde kanal tanıtımından çok kentsel dönüşüm/toplu konut projesi sandım. Bu durum da aslında amacın kanal projesi olmadığını çok net açıklıyor diye düşünüyorum. Kanal fikri çok güzel bir fikir aslında ama böyle saptırılmış şekilde değil. Bütün risk, tehlike ve olumsuzlukları göz önünde bulundurarak ve bunlara karşı tatmin edici, net bir açıklama ve çalışma ile çözüm sunulabilirdi. Tabi gerçekten amaç kanal yapmak ise bunu bekleyebiliriz.

YAPIM SIRASINDA DA HALK ZARAR GÖRECEK

Köprünün bitmiş halinden ziyade yapım aşamasında dahi İstanbul’u büyük bir kaosa sokacağını düşünüyorum. Kazılar sırasında dinamitler kullanılacak, vatandaşların ve yakında bulunan yapıların bir hayli etkilenecek olması kaçınılmaz. Aynı zamanda trafik ve ulaşımda oluşacak sıkıntıları düşünemiyorum.

KANAL YAPIMI İÇİN SÖYLENEN GEREKÇELER YETERLİ DEĞİL

Kanalın yapımı için uydurulan bahaneler de şunlar dile getiriliyor: “Boğazı hafifletecek, Montrö Sözleşmesi’nden dolayı ücretsiz geçen gemilerden ücret alınacak vs.” Kısacası bu iş, iktidarın gövde gösterisi, belediye seçimlerinde alınan sonuçlar ve kaybedilen itibar sonrasında bu kanal yapılarak iktidarın korunması amaçlanıyor. Ya da o “çok değerli zengin Katarlıların” zenginliklerine zenginlik katılmak isteniyor.

KANALA HARCANAN PARA HALK İÇİN KULLANILSIN

75 milyar dolardan söz ediliyor kanal yapımı için harcanması muhtemel para olarak. Amaç ticaretse eğer o para ile halkın tarım, hayvancılık yapılması teşvik edilebilir, üretim için yeni iş alanları açılabilir. İthalat en aza indirilebilir. Bu şekilde yalnızca iktidar değil halk da kazanmış olur. Şu sözler ile noktalamak istiyorum. Madem demokrasi ile yönetilen bir ülkeyiz, bu kanal projesi de halk oylamasına sunulsun, referanduma gidilsin (iktidarın her sıkıştığında seçime gitmesi gibi). Bu kanaldan en çok halk etkilenecek, bu karar da halkın kararı olsun.



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