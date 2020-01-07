Yaşam alanı savunucularının yargılandığı Kaz Dağları davasının ilk duruşması görüldü

Kaz Dağları’ndaki altın madeni şirketinin yaptığı orman katliamına dikkat çekmek için Ankara’ya yürüyüş yapmak isteyen 10 yaşam alanı savunucusu hakkında açılan davanın ilk duruşması gerçekleştirildi.

5 Ekim 2019’da Kazdağları İstanbul Dayanışması, Alamos Gold’un Türkiye’deki iştiraki olan Doğu Biga Madencilik’in Kirazlı-Balaban bölgesindeki siyanürlü altın madenciliği ruhsatının iptali için Kadıköy Yoğurtçu Parkı’ndan ‘Kazdağları ve Gelecek Yürüyüşü’ başlığıyla Ankara’ya doğru yürüyüşe geçmek istedi. Yürüyüş yapanlar ilk parkurunun bitiminde, Maltepe sahilinde gözaltına alınmışlardı.

“Kazdağları ve Gelecek Yürüyüşü”ne katılan Baran Doğan, Canan Hakko, Cenk Usta, Harun Özgür Turgan, Koray Türkay, Murat Akbaş, Onur Akceylan, Önder Yılman ve Ulvi Kaan Meriç’in davası dün İstanbul Kartal Anadolu Adliyesi, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. İlk savunmalarını yapan yaşam alanı savunucuları, Kazdağları’nda ve diğer illerde gerçekleşen doğa katliamlarına dikkat çekmek için yürüyüş yaptıklarını ifade etti. İfadelerden sonra duruşma 4 Mart 2020, saat 10:30’a ertelendi.

Duruşmaya katılan CHP Milletvekili Ali Şeker, davanın savunma avukatlarından Onur Cingil ve yargılanan doğa savunucularından Murat Akbaş duruşma sonrasında bir açıklama yaparak, davanın takipçisi, savunucusu olacaklarını ve mücadelenin süreceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)