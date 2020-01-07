İstanbul Başsavcılığı takipsizlik verdiği dosya için yeni iddianame hazırladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yurt dışında doktora eğitimi gören I.E.’nin sosyal medyada Afrin ile ilgili attığı mesajlar hakkında "örgüt propagandası" yapmaktan inceleme başlattı.

Başsavcılık incelemenin sonunda propaganda suçunun oluşabilmesi için terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde yayma hareketinin olması gerektiğine dikkat çekerek takipsizlik kararı verdi.

Ancak I.E.’nin mesajlarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendiren başsavcılık bu kararı verdikten sonra aynı dosyayı yeniden açarak iddianame hazırladı ve I.E hakkında yurt dışına çıkış yasağı talep etti.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre; I.E.’nin avukatı Kaya Jiyan yeniden açılan soruşturmaya tepki göstererek, “Bu kararı hukukun neresine oturtsak elimizde kalır” dedi.

“Savcılık aynı dosyaya nasıl iki farklı karar verir?” diyen Jiyan açılan soruşturma hakkında şunları söyledi: “Dosyada bir itiraz da görünmüyor. Acaba bir baskı sonucunda yeniden bir karar mı verdi? Öncesinde verilen takipsizlik kararına da bir itiraz yok. İkinci kez böyle bir karar vermesinin hukukta bir yeri yok. Savcılığın daha önce soruşturmayı kapattığını unuttuğunu bile düşünüyorum. Yoksa böyle bir şey mümkün olamaz.”

BAŞSAVCILIK’TAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu haberle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada takipsizlik kararı verilen soruşturmanın Türk Ceza Kanunu’nun 301’nci (devletin kurum ve organlarını aşağılama) maddesiyle ilgili olduğu, ancak aynı dosyaya ‘terör örgütü propagandası’ suçu nedeniyle iddianame hazırlandığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)