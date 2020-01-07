07 Ocak 2020 16:21
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 18:27

Ayşe Karaman davasında tanık "Damar yolunu açık gördüm, 'Özgür propofol yaptı" dedi

Ayşe Karaman'ı ilaç enjekte ederek öldürmekle suçlanan Özgür T.'nin yargılandığı davada tanık olarak dinlenen T.A., sanığın Karaman'a propofol ilacını enjekte ettiğini söyledi.

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Ayşe Karaman'ın davası sonrası yapılan basın açıklaması

Fotoğraf: Evrensel

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    Burcu YILDIRIM
    Ankara

    Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman’ı damar yoluna ilaç enjekte ederek öldürdüğü suçlamasıyla Anestezi Uzmanı Dr. Özgür T.'nin yargılandığı davanın duruşmasında, tanık olarak dinlenen T.A., şüpheli ölümünden 4 gün önce evine gittiğinde Karaman'ın damar yolunu açık gördüğünü söyleyerek, "Nedenini sorduğumda, 'Özgür propofol yaptı' dedi" ifadesini kullandı. Davanın bir sonraki duruşması 4 Şubat'a ertelendi.

    Anestezi Teknikeri Ayşe Karaman’ı damar yoluyla ilaç enjekte ederek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Anestezi Uzmanı Dr. Özgür T., Ankara Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ve çok sayıda kadın katıldı. Salonun küçük olması nedeniyle birçok kadının katılamadığı mahkemede, Ayşe Karaman’ın avukatı büyük bir salon talebinde bulundu. Ancak talep duruşmanın gecikeceği gerekçesiyle kabul edilmedi. Duruşma salonuna giremeyen kadınlar "Adalet istiyoruz" diye seslendi.

    "AYŞE'Yİ BASKI ALTINA ALDI"

    Tanık olarak dinlenen Ayşe Karaman’ın yakın arkadaşı T.A, Sanık Özgür T.'nin, Ayşe’nin ölümüne sebep olan ilacı daha önce verdiğini ve Ayşe’nin telefonunu karıştırdığını söyledi. Tanık T.A, "Eski sevgilisi ile fotoğraflarını görmüş ve Özgür bu yüzden Ayşe’yi baskı altına aldı" dedi. Daha önceki duruşmada sanığın olay yerindeki evin tek anahtarının olduğunu söylemesi üzerine tanık T.A kapının üst kilidinin anahtarı olduğunu gördüğünü anlattı. Ayrıca Ayşe Karaman’ın kendisine "Bunu sadece 20 kişi biliyor başka kimseye söyleme ama Özgür, doktor O.K’nin epilasyon merkezinde bahsi geçen ilacı yapıyor. Hatta bu sebepten biri hayatını kaybetti ve üstünü kapattılar" dediğini iddia eden T.A., Ayşe Karaman’ın Özgür T. tarafından evlenmek için oyalandığı, bu nedenle Kahraman’ın T. ile görüşmek istemediğini söyledi.

    "DAMAR YOLU AÇIKTI"

    T.A., Mayıs 2019'da Ayşe Karaman ile olayın yaşandığı eve gittiklerini belirterek, "Ayşe kapıyı hem alt hem de üst kilitten açtı. Hatta ben 'Burası merkez bankası mı?' diye sordum. Ayşe, İstanbul'da sanıkla olduğunda beni görüntülü aramıştı. Bu sırada damar yolunun açık olduğunu gördüm. 'Bu ne?' deyince geçiştirdi. 2 Haziran'da benim evimde Ayşe sanıkla konuşurken, sanığın 'seni arabada nasıl uyuttum' dediğini duydum" diye konuştu.

    "ÖZGÜR PROPOFOL YAPTI DEDİ"

    T.A., şüpheli ölümünden 4 gün önce evine gittiğinde Ayşe Karaman'ı damar yolu açık olarak gördüğünü söyleyerek, "Nedenini sorduğumda, 'Özgür propofol yaptı' dedi. Ayşe Karaman'la en son öldüğü gece saat 22.30 sıralarından telefonla konuştum. Sonra sabah annesi beni aradı ve öldüğünü söyledi" dedi.

    Tanık, soru üzerine Ayşe Karaman’ın migreninin olmadığını sadece zaman zaman ağrı kesici kullandığını belirtti. T.A., "Sanık Ayşe'ye, bir arkadaşının sevgilisine maddi olarak çok yardım ettiğini; ancak kızın arkadaşını aldattığını anlatmış ve bu kızın ölümü hakettiğini söylemiş. Bu olaydan sonra Ayşe bana, Özgür T.'nin, erkek arkadaşı Sercan’ı balkonda gördüğünü, bunu ima etmiş olabileceğini söyledi. Hatta daha sonra sanık T.'nin kendisini çok bunalttığını ve sürekli mesaj gönderdiğini söyledi" diye konuştu.

    ANNE KARAMAN TARAFSIZ UZMAN İSTEDİ

    Ayşe Karaman’ın annesi Feride Karaman, anestezi konusunda tarafsız bir uzmanın dinlenmesini isteyerek, “Sanık benim kızımın ölümünden sorumludur. Evde olduğunu bile bile gece gelip ulaşamadıysa sabaha kadar niye bekledi? O kapıyı neden daha erken açtırmadı? Kızım benim tek dayanağımdı. Diğer kızım engelli, ben acıdan kıvranıyorum ama yansıtamıyorum. Sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

    SANIK AVUKATLAR YİNE ÖZEL HAYATI SORGULADI

    Sanık avukatları ise tanığa Ayşe Karaman’ın eski sevgilisi, arkadaşıyla tatilde ne yaptığı, tanığın erkek arkadaşıyla arasındaki yaş farkı gibi özel hayatına ilişkin sorular sordu. Mahkeme başkanı avukatların sorularına müdahale etti.

    Sanık avukatları kapı anahtarının ilk günden beri değiştirilmediğini ve tek anahtarının olduğunu ifade ederek "Özgür T.'nin eve giriş çıkış saati değerlendirildiğinde ilacı yapması mümkün değildir. Ortada bir cinayet yok. Bir kurban yaratılmaya çalışılmaktadır. Ölümün kazaya bağlı olduğu açıktır. İyi giden bir ilişkileri vardı. 5 aydır tutukluluğunun göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verilmesini talep ediyoruz” dedi.

    MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASININ ARAŞTIRMASI İSTENDİ

    Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tanık Ergün Çakmak’ın mahkemeye zorla getirilmesine, Özel Akay Hastanesindeki kamera kayıtlarının güncel saatle aynı olup olmadığını teyit edilmesi için ayrıntılı ve detaylı bilgi sorulmasına, çilingir raporunun detaylı olduğundan yeniden istenmenin gerekli olmadığına, ATK’ye ayrı ayrı müzekkere yazılarak, ilacın içeriğinin açıklığa kavuşturulmasına, jandarma kriminal daire başkanlığına, Makina Mühendisler Odasına ayrı ayrı müzekkere yazılarak üst kapı kilidinin anahtarla açılıp açılmadığının tespit edilmesinin bilimsel olarak araştırılmasına, gelen cevaba göre bilimsel tespit mümkünse duruşma günü beklemeksizin emaneten üst kilidin incelenmesine, üst kilidin suç tarihinde ya da öncesinde anahtarla açılıp açılmadığını dair geniş bir bilgi yazılmasına karar verdi.

    Sanık Özgür T.'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, bir sonraki duruşmayı 4 Şubat 2020 günü saat 11.50’ye erteledi.

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