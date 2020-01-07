İÜ önünde öğrenci coplayan polis görevden uzaklaştırıldı

GÜNCELLENDİ

Yurt genelinde fırtına bilançosu: Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi

Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına halka yine zor anlar yaşattı. İstanbul'da fırtına çatı ve ağaçların uçmasına neden olurken, Mersin'de 2 kişi yaşamını yitirdi.