Rize'de iş cinayeti: 55 yaşındaki işçi inşaattan düşerek yaşamını yitirdi
İyidere'de çalıştığı inşaatta düşen işçi yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Rize'nin İyidere ilçesinde inşaattan düşen 55 yaşındaki İşçi Dursun Erol Atmaca hayatını kaybetti. İş cinayetinin, Atmaca'nın emekliliğine çok az bir süre kala meydana geldiği öğrenildi.
AA'nın haberine göre, İyidere ilçesine bağlı Fıçıtaşı Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki hükümet konağı, belediye, emniyet ve jandarma kompleksi inşaatında çalışan Dursun Erol Atmaca, iddiaya göre dengesini kaybederek birinci kattan asansör boşluğuna düştü. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu Atmaca, yaşamını yitirdi.
İş cinayetinin, Atmaca'nın emekliliğine çok az bir süre kala meydana geldiği öğrenildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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