Berfin Özek'i öldürmeye teşebbüs eden sanığa "kasten yaralamadan" ceza verdildi!

Volkan PEKAL

Hatay'da Berfin Özek'e asitli sıvı ile saldıran Casim Ozan Çeltik'e “öldürmeye teşşebüsten” değil "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Karara tepki gösteren Özek, "İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. Açık cezaevinde yatacak, evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım? Bu korku ile nasıl yaşayacağız bilmiyorum” dedi. İskenderun Kadın Platformu da Çeltik'in kısa sürede cezaevinden çıkmasının mümkün olduğunu belirterk "İleride Berfin’in başına bir şey gelirse bundan kim sorumlu olacak" diye sordu.

İDDİANAMEDE MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde geçen yıl 15 Ocak’ta dershaneden evine giden 19 yaşındaki Berfin Özek’e asitli sıvı ile saldırarak yüzünün yanmasına ve sağ gözünü kaybetmesine neden olan Casim Ozan Çeltik’in müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın 4’üncü duruşması görüldü.

İddianameyi "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla hazırlayan savcı, yeni mütalaasında Çeltik'in "kasten yaralama" suçundan ceza almasını talep etti.

İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık Casim Ozan Çeltik'e kadınların beklentisinin aksine “kasten öldürmeye teşşebüs” suçundan değil "kasten yaralama" suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"KISA SÜREDE ÇIKABİLİR"

İskenderun Kadın Platformu, duruşmanın ardından Berfin Özek’in de katılımıyla basın açıklaması yaptı. Açıklamada konuşan Avukat Mehtap Sert, kararı kadına şiddete meşru bir alan yaratma adına bir adım olarak değerlendirdi.

Kadına şiddetle mücadelede geriye doğru bir adım atıldığını ifade eden Sert, “Mahkeme heyeti mütalaaya uygun bir değerlendirme yaptı. Yatarı çok fazla olmadığı için istinaf mahkemesi, Yargıtay süresi uzun sürer şeklinde değerlendirme yapılarak tahliye edebilir. Kısa bir süre içerisinde aramıza karışması mümkün” dedi.

Sanığın duruşmalarda soğukkanlı tavırlar sergilediğini dile getiren Sert, "Neler yapabileceği belli. İleride Berfin’in başına bir şey gelirse bundan kim sorumlu olacak? Bunu merak ediyoruz” dedi.

ÖZEK: BİZ BU KORKU İLE NASIL YAŞAYACAĞIZ?

Berfin Özek de karar karşısında şok olduğunu belirterek “İstediğimiz karar bu değildi. Benim çektiğim acıların karşılığı bu olamaz. 9 yıl nedir ki? Açık cezaevinde yatacak, evine gidip gelecek. Ben bu süreçte ne yapacağım? Annem, abim işe gidip geliyor. Biz bu korku ile nasıl yaşayacağız bilmiyorum. Hukuk mücadelesine devam edeceğiz. En ağır cezaya çarptırılmasını istiyoruz” dedi.

Berfin Özek'in avukatları, karara itiraz edeceklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl 15 Ocak'ta akşam saatlerinde dershaneden evine dönen 19 yaşındaki Berfin Özek, önü kesilip asitli saldırıya uğramıştı. Yüzünde yanıklar oluşan Berfin Özek, çağırılan ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılmış, ilk müdahaleden sonra ise Adana Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

Olay yerinde bulunan materyallerde parmak izine rastlanan ve olay anında bulunduğunu söylediği yerlerde görüntüsüne rastlanmayan Casim Ozan Çeltik, gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Berfin Özek'in annesi, duruşmalardaki ifadelerinde Özek'in daha önce de Casim Ozan Çeltik'in şiddetine ve tehdidine maruz kaldığını anlatmıştı.

Berfin Özek, yargılama sürecini Çeltik'in bıraktığı ağır yaraların tedavisiyle geçirmiş, duruşmalara katılamamıştı.

Özek’in yüzünün tamamen iyileşmesi için İskenderun Kadın Platformu tarafından başlatılan kampanya yoğun ilgi görmüş ve yeni yüzüne kavuşması için Bodrum’dan iyi haber gelmişti.

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