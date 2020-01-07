Emek Gençliği: İstanbul Üniversitesindeki birliği büyütelim

İstanbul Üniversitesi Emek Gençliği, İstanbul Üniversitesi yönetiminin öğrencilerin yemek hakkını gasbetme girişiminden geri adım atmak zorunda kalmasının öğrencilerin birliğinin getirdiği önemli bir kazanım olduğuna dikkat çekerek bu birliği büyütme çağrısı yaptı.

Emek Gençliğinin açıklamasında üniversite yönetiminin okulu ve yemekhaneyi bir şirketi yönetir gibi yönetmek istediğine işaret edilerek “Kararın geri çekilmesi için dilekçelerini okul yönetimine iletmek isteyen bizlere yönelik polis müdahalesi ve yaşanan tablo okul yönetiminin acizliğini ortaya koymuştur” denildi.

Kahvaltıyı kaldıran, indirimli öğünü bire indiren yani öğrencinin yemeğine göz diken anlayışın kararından geri adım atmasının öğrencilerin yan yana gelip birlikte haklarını savunduklarında kazanabildiklerini gösterdiğine işaret edilen Emek Gençliği açıklamasında “Şimdi sıra birliklerimizi büyütmekte, dayanışmamızı ilerletmekte ve elimizden alınmış tüm haklarımız için mücadele etmektedir. Tüm İstanbul Üniversitesi öğrencilerini parasız, bilimsel ve demokratik bir eğitim için Emek Gençliği ile mücadele etmeye ve eğitim hakkımızı savunmaya çağırıyoruz” denildi.

"ÖĞRENCİ KONSEYİ SEÇİMLE BELİRLENMELİ"

Bu sürecin aynı zamanda iki yıldır temsilcilik seçimleri yapılmayan ve atanarak belirlenen Öğrenci Konseyinin öğrencilerin talebinin arkasında durmadığını ve kendi meşruiyetini bir kez daha tartışmaya açtığına vurgu yapılan açıklamada “Öğrenci hareketinin önemli bir kazanımı olan temsilcilikler, seçimler kaldırılarak ve atama usulü ile belirlendiği için öğrencileri temsil etmemektedir. Öğrenci Konseyi son olayda da öğrencilerin değil rektörlüğün yanında yer alarak bunu net bir biçimde göstermiştir. Atanarak değil ancak seçimle, öğrencilerin iradesiyle belirlenen bir Öğrenci Konseyi, öğrencilerin taleplerinin arkasında durabilir. Önümüzdeki dönem Öğrenci Konseylerinin öğrenciler tarafından seçilen ve öğrencileri temsil eden bir yapıya bürünmesi için mücadeleyi büyütmeliyiz” çağrısı yapıldı. (İstanbul/EVRENSEL)

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