Renault işçileriyle ilgili yargı kararı: İşçilerin eylem yapması ifade özgürlüğüdür

Bursa'da metal direnişi sonrası işten atılan arkadaşlarına 2016 yılının ocak ayında yaptıkları eylemle destek veren 6 işçiye verilen hapis cezaları, üst mahkeme tarafından bozuldu. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin işçilere verdiği cezaları kaldırarak işçilerin eylemini ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdi.

Bursa 21’nci Asliye Ceza Mahkemesi, "Mudanya yolunu kapatmak suretiyle eylem yapma ve polise direnme" gerekçeleriyle Ali Aldemir, Ayhan Özgür, Birol Serbest ve Uğur Karasu’ya 5 ay hapis cezası verirken Dilek Gültekin ve Yıldırım Doğan’a ertelemesiz 3 yıl 4 ay hapis cezası vermişti. Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ise alt mahkemenin kararını bozdu. Beraat kararı veren mahkeme, yol kapatmanın ve yapılan eylemin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 29111 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşler Kanunu kapsamına giren düşünce ve ifade özgürlüğü hakkının kullanımı olarak değerlendirdi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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