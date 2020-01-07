07 Ocak 2020 14:17
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı
Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi. Kazada, 15 kişi hafif yaralandı.
Fotoğraf: AA
Kayseri'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Malatya'ya giden Zafer Çağlayaner'in kullandığı yolcu otobüsü, Pınarbaşı ilçesinin Olukkaya mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Hafif yaralanan 15 kişi ambulanslarla kaldırıldıkları Pınarbaşı Devlet Hastanesi ile kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kayseri/AA)
Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi, 15 kişi yaralandı
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