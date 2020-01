İzmir Menemen’in Ulukent semtinde köpekten kaçarken Çanakkale yoluna fırlayarak araç altında kalan ve hayatını kaybeden Ulukent Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Rojin Yakıt için taziye evi açıldı. Üç gün önce doğum gününü kutlayan ailesi ve arkadaşları dün Rojin'in cenazesini toprağa verdi. Acı haberle askerden gelen ağabey evde sinir krizi geçirdi.

SOKAK KÖPEKLERİ MENEMEN’DE KADERLERİNE TERK EDİLİYOR

Öte yandan Egekent 2 ve Ulukent semtlerinde mahalle halkı çocukların güvenliği ve sağlığı için başıboş sokak köpeklerine karşı Menemen belediyesinin çözüm bulması için bir araya geldi. Kadınlardan oluşan öğrenci velileri yürüyüş yapma kararı almışken, belediye yetkililerinin gelmesiyle 9 Eylül Mahalle muhtarlığında toplantı yapıldı. Mahalle halkı çok sayıda köpeğin kontrolsüz bir şekilde dolaştığını, çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturduğunu dile getirerek çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinleri, İzmir’in diğer ilçelerinden köpeklerin toplanarak, Menemen’deki geniş arazilerin çokluğu nedeniyle burada kaderlerine terk edildiklerine dikkat çekiyor.

Mahalle halkı, sorunlarını Belediye Başkan Danışmanı Bayram Görer, Mahalle Muhtarı Muharrem Şahin ve veterinerlik hizmet birimi yetkililerine anlattı. Talepleri bir an önce karşılayacaklarını dile getiren başkan danışmanı Görer "Her şeyden önemli olan çocuklarımızın güven içinde mahallede yaşayabilmeleri ve okullarına gidebilmeleri. Hem okul güvenliği hem de sokak hayvanları açısından iletilen talepleri bir an önce çözüme kavuşturacağız. Sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği de önemli ve bu konuda gönüllü besleme alanı içeren barınak yapımımız devam ediyor, bitmek üzere. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz." dedi.

“BELEDİYENİN VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMESİ LAZIM”

Mahalle sakinlerinden Gülsüm Seki bir çocuğun kaybına neden olan bu soruna ilişkin, belediye başkanının verdiği sözleri bir an evvel çözülmesin istedi. Sokakta yaşayan köpeklerin araba altında kalma tehlikesi olduğunu, kışın hava şartlarından kaynaklı aç kaldıklarını ve üşüdüklerini dile getiren Zehra Arslan “Bizler hem çocuklarımızın güven içinde sokakta dolaşabilmesini hem de sayısı gün geçtikçe artan sokak köpeklerinin konforlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Sokaktaki hayvanlar korumasız ve perişanlar. Aç kaldıkları için çocuklara saldırabiliyorlar. Bir an evvel belediyenin mahallede güvenli bir yaşam için çözüm üretmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“KÖPEKLERE ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Mahalle halkından Senem Çelik " Köpeklere zarar verilmesi ve onların kötü şartlarda yaşamasını da elbette istemiyoruz. Ama semtimiz çok sayıda köpek barındırıyor. Bir sokakta 15-20 köpeğin gezdiği oluyor. Kimi zaman yaşlı bir insanın kimi zaman bir çocuğun peşinden koşuyor. Bir yaşlı kadın gözümün önünde yere düştü onlardan kaçarken, köpekler toplansın ama zarar verilmesin istiyoruz " dedi.

Ortaokul karşısında gönüllülerin yaptığı derme çatma barınağın da tehlike ve sağlık tehdidi oluşturduğunu söyleyen mahalle halkı barınağın kaldırılmasını istiyor. Çocuk parkının içinde barınak olmaması gerektiğini dile getiren bir öğrenci velisi “hem sağlık açısından tehlikeli hem de güvenlik. Çocuklar parka gidemiyor" derken barınağın kaldırılmasını ve temizliğe de önem verilmesini istedi. (İzmir/EVRENSEL)

