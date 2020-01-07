07 Ocak 2020 13:39

Ulukent mahalle halkı: Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratılsın

Menemen Ulukent Mahallesi halkı köpekten kaçarken araç altında kalarak yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Rojin Yakıt’ın ardından belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.
Ulukent sakinleri Menemen Belediyesine çözüm için çağrı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

İzmir Menemen’in Ulukent semtinde köpekten kaçarken Çanakkale yoluna fırlayarak araç altında kalan ve hayatını kaybeden Ulukent Ortaokulu öğrencisi 13 yaşındaki Rojin Yakıt için taziye evi açıldı. Üç gün önce doğum gününü kutlayan ailesi ve arkadaşları dün Rojin'in cenazesini toprağa verdi. Acı haberle askerden gelen ağabey evde sinir krizi geçirdi.

SOKAK KÖPEKLERİ MENEMEN’DE KADERLERİNE TERK EDİLİYOR

Öte yandan Egekent 2 ve Ulukent semtlerinde mahalle halkı çocukların güvenliği ve sağlığı için başıboş sokak köpeklerine karşı Menemen belediyesinin çözüm bulması için bir araya geldi. Kadınlardan oluşan öğrenci velileri yürüyüş yapma kararı almışken, belediye yetkililerinin gelmesiyle 9 Eylül Mahalle muhtarlığında toplantı yapıldı. Mahalle halkı çok sayıda köpeğin kontrolsüz bir şekilde dolaştığını, çocuklar ve yaşlılar için tehlike oluşturduğunu dile getirerek çözüm bulunmasını istedi. Mahalle sakinleri, İzmir’in diğer ilçelerinden köpeklerin toplanarak, Menemen’deki geniş arazilerin çokluğu nedeniyle burada kaderlerine terk edildiklerine dikkat çekiyor.

Mahalle halkı, sorunlarını Belediye Başkan Danışmanı Bayram Görer, Mahalle Muhtarı Muharrem Şahin ve veterinerlik hizmet birimi yetkililerine anlattı. Talepleri bir an önce karşılayacaklarını dile getiren başkan danışmanı Görer "Her şeyden önemli olan çocuklarımızın güven içinde mahallede yaşayabilmeleri ve okullarına gidebilmeleri. Hem okul güvenliği hem de sokak hayvanları açısından iletilen talepleri bir an önce çözüme kavuşturacağız. Sokak hayvanlarının sağlığı ve güvenliği de önemli ve bu konuda gönüllü besleme alanı içeren barınak yapımımız devam ediyor, bitmek üzere. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz." dedi.

“BELEDİYENİN VERDİĞİ SÖZLERİ YERİNE GETİRMESİ LAZIM”

Mahalle sakinlerinden Gülsüm Seki bir çocuğun kaybına neden olan bu soruna ilişkin, belediye başkanının verdiği sözleri bir an evvel çözülmesin istedi. Sokakta yaşayan köpeklerin araba altında kalma tehlikesi olduğunu, kışın hava şartlarından kaynaklı aç kaldıklarını ve üşüdüklerini dile getiren Zehra Arslan “Bizler hem çocuklarımızın güven içinde sokakta dolaşabilmesini hem de sayısı gün geçtikçe artan sokak köpeklerinin konforlu bir yaşam sürmesini istiyoruz. Sokaktaki hayvanlar korumasız ve perişanlar. Aç kaldıkları için çocuklara saldırabiliyorlar. Bir an evvel belediyenin mahallede güvenli bir yaşam için çözüm üretmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

“KÖPEKLERE ZARAR VERİLMESİNİ İSTEMİYORUZ”

Mahalle halkından Senem Çelik " Köpeklere zarar verilmesi ve onların kötü şartlarda yaşamasını da elbette istemiyoruz. Ama semtimiz çok sayıda köpek barındırıyor. Bir sokakta 15-20 köpeğin gezdiği oluyor. Kimi zaman yaşlı bir insanın kimi zaman bir çocuğun peşinden koşuyor. Bir yaşlı kadın gözümün önünde yere düştü onlardan kaçarken, köpekler toplansın ama zarar verilmesin istiyoruz " dedi.

Ortaokul karşısında gönüllülerin yaptığı derme çatma barınağın da tehlike ve sağlık tehdidi oluşturduğunu söyleyen mahalle halkı barınağın kaldırılmasını istiyor. Çocuk parkının içinde barınak olmaması gerektiğini dile getiren bir öğrenci velisi “hem sağlık açısından tehlikeli hem de güvenlik. Çocuklar parka gidemiyor" derken barınağın kaldırılmasını ve temizliğe de önem verilmesini istedi. (İzmir/EVRENSEL)

Ölen kız çocuğu için taziye çadırı kuruldu.

Fotoğraf: Evrensel

Reklam
Reklam
EGE HABERLERİ
CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP'den Çine'de silikozis hastası olan maden işçileri için soru önergesi

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Çine'de silikozis hastası maden işçilerinin durumunu TBMM'ye taşındı.

İYİ Partili Tire Belediyesinde 16 çalışan işten çıkarıldı

İYİ Partili Tire Belediyesinde 16 çalışan işten çıkarıldı

İYİ Partili Tire Belediyesinde ihtiyaç kalmadığı gerekçesi ile 16 sözleşmeli personel işten çıkarıldı.

İzmir'de Emekli-Sen’den zamlara tepki

İzmir'de Emekli-Sen’den zamlara tepki

DİSK Emekli-Sen emekli ücretlerine yapılan zamlara ilişkin İzmir'de basın açıklaması yaptı.

Ulukent mahalle halkı: Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratılsın

Ulukent mahalle halkı: Çocuklarımız için güvenli bir ortam yaratılsın

Menemen Ulukent Mahallesi halkı köpekten kaçarken araç altında kalarak yaşamını kaybeden 13 yaşındaki Rojin Yakıt’ın ardından belediyeden soruna çözüm bulmasını istedi.

Ege'de mültecilere engel

Ege'de mültecilere engel

İzmir’in Çeşme ve Aydın'ın Kuşadası ilçelerinde Ege adalarına geçmek isteyen 247 mülteci engellendi.

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili'de mülteci botu sahil güvenlik botuyla çarpıştı: 4 ölü, 1 kayıp

Dikili açıklarında mültecilerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik botu ile çarpıştı. 4 mültecinin cansız bedenine ulaşıldı, 1 mülteci ise kayıp.