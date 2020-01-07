İzmir'de İYİ Partili Tire Belediyesi'nde 31 Mart seçimlerinin ardından değişen yönetimle birlikte belediyede çalışanlara karşı yaşanan baskı ve sürgünlerden sonra 16 sözleşmeli personel işten çıkarıldı.



Maaşların yüksek olduğu, kadroya ihtiyaç kalmadığı ve ücret dengesi yapılacağı gibi gerekçelerle 16 işçinin sözleşmesinin feshedildiği belediyede, ihtiyaç kaldığı öne sürülerek kadına şiddetle ilgili eğitimler veren tek psikolog da işten çıkarıldı. Tire Belediyesi’nde işlerine son verilen 16 personel dün belediye meclis toplantısından sonra belediye binasında basın açıklaması yaptı.



İşçiler adına konuşan İnci Becerik, "Mutlu kent söylemi ile yola çıkan yönetim tek kalemde 16 aileyi mağdur etmektedir. Belediyenin borcu öne sürülerek, bu hesap çalışanların üzerine yüklenmekte ve fatura edilmektedir. Hayati kadrolardan çıkışlar verilmesine rağmen alan dışından olup masa başı göreve devam eden sözleşmeli personelin olması kararın işe yönelik değil bireysel olarak verildiğini göstermektedir" dedi.

"HAKLARIMIZI SONUNA KADAR ARAYACAĞIZ"

Tebligatlardan sonra kimseyi muhatap bulamadıkları dile getiren Becerik, "Dava için gerekli olan yasal süreyi geçirirseniz sizi belediye şirketinden geri alırız gibi haberler gönderilerek çalışanlar tüm özlük haklarından men edilmek istenmektedir. Ancak bilinmektedir ki pek çok şirket çalışanı seçim sonrası sürgün edilmiş ya da istifaya zorlanmıştır. Yıllarca Tire Belediyesine hizmet etmiş insanlar tek kalemde kapı dışarı edilmek istenmektedir. Ayrıca Tire Belediyesi tarafından kamu yararına ücretsiz olarak verilen hizmetlerin, çıkarılan personellerle birlikte son bulacağı ve vatandaşların mağdur edileceği de son derece aşikardır. Çalışanların alakasız kadrolara sürgün edilmeleri ve işten atılmalarına karşı yetkililerin sessiz kalmaları belediye emekçilerinin acısını daha da artırmaktadır. Biz işten çıkarılan Tire Belediyesi personelleri olarak hakkımızı sonuna kadar arayacağımızı" diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)