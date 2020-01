Emekli-Sen üyeleri, emekli ücretlerine yapılan zamlara ilişkin İzmir Kemeraltı çarşı girişinde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya CHP İzmir Milletvekili Kani Beko da katıldı.

Ege Emekli-Sen bölge sorumlusu Hüseyin Özkaynak yaptığı açıklamada, TÜİK’in Temmuz-Aralık enflasyonunu yüzde 6,5 olarak açıklamasını ve bu oranın emeklilerin ücretlerine zam olarak yansıtılacağını belirterek, “Böylece memur ve memur emeklilerine gelen ücret zammı yüzde 4, enflasyon farkıyla ise yüzde 5,49; SSK ve BAĞ KUR emeklilerine ise yüzde 6,49 olacak. Tabii, inanırsanız! Çok değil, geçtiğimiz haftalarda, asgari ücrete yapılan ve asgari ücretlilerin yaşam hakkına açıkça saldırı olan zammın tartışması sürerken TÜİK bizi yine şaşırtmadı! Ülkede dört kişilik bir aile için açlık sınırı 2 bin 162 lira 70 kuruş ve yoksulluk sınırı 7 bin 444 lira 62 kuruşken asgari ücretlilere yapılan zam ve bugün TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla beraber emeklilere yapılacak zam oranları ortadadır” dedi.

“İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET İÇİN”

“Temel gereksinim kalemlerinin fiyatları her geçen gün artarken ve alışveriş sepetlerimiz gittikçe boşalırken patronların cepleri ödemedikleri primlerle, vergilerle ve aldıkları teşviklerle her geçen gün şişiyor” diye devam eden Özkaynak, mücadele vurgusu yaparak, “Biz, farklı işkollarında, ülke ekonomisine yıllarca hizmet etmiş emeklilerin değeri her zam döneminde ortaya çıkıyor. Sesimizi duymak istemiyorlar. Sesimizi kısmak için Sendikamızı defalarca kapatıyorlar, biz inatla tekrar kuruyoruz. Tüm bunlar bizi emekli etmek için, üstelik işlerimizden değil; sınıf mücadelesinden! Biz sınıf mücadelesinden emekli olmayacağımızı tekrar tekrar haykırıyoruz! Haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Zamlar karşısında yılgınlığa kapılamayacaklarını belirten Özkaynak son olarak şunları söyledi: “İnsan onuruna yaraşır bir ücret mücadelemizi kazanacağız; insan onuruna yaraşır bir yaşamı kendi nasırlı ellerimizle öreceğiz” (İzmir/EVRENSEL)