07 Ocak 2020 12:42
Süleymani’nin cenaze töreninde izdiham: 35 kişi hayatını kaybetti
İranlı General Kasım Süleymani için memleketi Kirman’da düzenlenen cenaze töreninde izdiham yaşandı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: AA
Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenleniyor. Cenaze töreni için binlerce kişi Kirman'daki şehir meydanında toplandı.
Cenaze töreninde yaşanan izdihamda 35 kişinin hayatını kaybettiği, 48 kişinin yaralandığı açıklandı. (AA)
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