Süleymani'nin cenaze töreninde 40 kişi yaşamını yitirdi, defin işlemi ertelendi

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 40 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle defin işlemi ertelendi.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltti. Daha sonra yapılan açıklamada ise ölü sayısı 40 olarak ifade edildi.

Kulivend, 48 olarak belirlenen yaralı sayısının ise 190 olduğunu tespit ettiklerini bildirdi. Ancak bu sayı da sonrasında güncellenerek 213'e yükseltildi.

Devlet televizyonu ise Kirman'daki cenaze töreni sırasında yaşanan izdiham nedeniyle 35 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durduruldu ve defin işlemi ertelendi. (Tahran/AA)

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