56 kişi yaşamını yitirdiği için ertelenen Süleymani'nin cenaze töreni yapıldı

Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 50 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi saat 18.40 itibariyle yeniden yapıldı.

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise ölü sayısı 40 olarak ifade edilmiş, tekrar yapılan açıklamada da ölü sayısı 50 olarak açıklanmıştı.

Son olarak İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, cenaze törenindeki izdiham nedeniyle 56 kişinin öldüğünü, 213 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan 67'sinin tedavisinin devam ettiğini ve 8 yaralının özel müşahede altında tutulduğunu aktaran Kulivend, hayatını kaybeden 56 kişiden 35'inin erkek, 21'inin kadın olduğunu kaydetti.

Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi ertelenmişti.

İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi saat 18.40 itibariyle yeniden başladı.

Süleymani için memleketi Kirman'da cenaze töreni düzenlendi. Törene çok sayıda vatandaş katıldı.(Tahran/AA)

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