07 Ocak 2020 12:42
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 19:08

50 kişi yaşamını yitirdiği için ertelenen Süleymani'nin defin işlemi tekrar başladı

50 kişi hayatını kaybettiği 213 kişi de yaralandığı için ertelenen İranlı General Kasım Süleymani'nin defin işlemi tekrar başladı.

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Kasım Süleymani için Kirman'da düzenlenen cenaze töreni için toplanan kalabalık

Fotoğraf: AA

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    Irak’ın başkenti Bağdat’taki ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin Kirman kentinde düzenlenen cenaze töreninde yaşanan izdihamda 50 kişi yaşamını yitirdi, 213 kişi yaralandı. İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi saat 18.40 itibariyle yeniden başladı.

    İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 35 olarak açıklanan ölü sayısını, 32 olarak düzeltmişti. Daha sonra yapılan açıklamada ise ölü sayısı 40 olarak ifade edilmiş, tekrar yapılan açıklamada da ölü sayısı 50 olarak açıklanmıştı. Yaralı sayısı da 213 olarak açıklanmıştı. 

    Yaşanan izdiham nedeniyle cenaze töreni durdurulmuş ve defin işlemi ertelenmişti.

    İzdiham nedeniyle ertelenen defin işlemi saat 18.40 itibariyle yeniden başladı. (Tahran/AA)

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