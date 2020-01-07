"Güvenlik soruşturması" yeniden Meclis gündemine getiriliyor

AKP iktidarı, Anayasa Mahkemesinin (AYM) iptal kararının ardından, yeniden düzenleyerek torba teklife koyduğu ve sonrasında tekliften çıkardığı, memuriyete girişte "güvenlik soruşturması" şartına ilişkin düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine getiriyor.

AKP'nin "torba kanun teklifi" ile yasalaştırdığı memuriyete girişte "güvenlik soruşturması" şartı AYM tarafından Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmişti. AKP, tüm emek örgütlerinin itirazlarına rağmen "güvenlik soruşturması" şartını başka bir torba teklifi ile gündeme getirmiş ve son anda düzenlemeyi tekliften geri çekmişti.

14 Ocak 2020'ye kadar çalışmalarına ara veren TBMM, gündemine alacağı öncelikli yasal düzenlemeleri belirledi. TBMM'nin yeni yılda ilk gündem maddesi AKP’nin hazırladığı 38 maddelik 'İmar Kanunu'nda değişiklikle ilgili yasal düzenleme olacak. AYM’nin iptal ettiği "güvenlik soruşturması" da Meclisin ikinci gündemi. Değerli konut, ikinci yargı paketi de yeni yılda Meclis'in öncelikli gündem maddelerini oluşturacak. öngören yasal düzenlemenin hazırlıklarını tamamladı. Düzenlemenin Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

"GÜVENLİK SORUŞTURMASI" ŞARTI MECLİS GÜNDEMİNDE

Meclisin öncelikli yasal düzenlemeleri arasında yer alan "güvenlik soruşturması" şartının AYM'nin iptal gerekçesi doğrultusunda yeniden hazırlanacağı iddia ediliyor. Hazırlanacak düzenlemeyle kamuya geçişte güvenlik soruşturması yapılırken, hangi soruların sorulacağı, kimin soracağı, elde edilen verilerin nasıl ve ne kadar süre ile saklanacağı, nasıl imha edileceği gibi kriterler belirlenecek. İlk defa veya yeniden kamu görevine atanacakların tümü hakkında, MİT ve emniyet birimlerinin güvenlik soruşturması yapmaları öngörülüyor.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ YENİDEN DÜZENLENECEK

TBMM'den 5 Aralık'ta geçen ve 7 Aralık'ta onaylanıp yürürlüğe giren "değerli konut vergisi" yeniden düzenlenecek. Yeniden yapılacak düzenleme ile değerli konut vergisinin uygulanmasının 1 yıl ertelenmesi öngörülürken, değerli konut vergisine yeni kriterler eklenecek. Buna göre tek konutu olanlar değerli konut vergisini ödemeyecek. Değerli konuta sahip olan kişiler gelirine göre, değerli konut vergisi ödeyecek ya da belli bir miktar ödeyecek.

Yeni yılın ilk aylarında, ikinci yargı paketi de Meclis gündemine taşınacak. İkinci yargı paketinde kadın örgütlerinin karşı çıktığı "Çocuk istismarına evlilik yoluyla af" düzenlemesi de yer alıyor. (HABER MERKEZİ)

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