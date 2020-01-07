Başakşehir'de Arda Turan'ın sözleşmesi karşılıklı feshedildi
Başakşehir, Arda Turan'ın "kariyerinde yeni bir sayfa açmak için izin istemesi" üzerine sözleşmesinin karşılıklı sonlandırıldığını açıkladı.
Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Arda Turan'la olan sözleşmenin karşılıklı sonlandırıldığını açıkladı. Oyuncunun "kariyerinde yeni bir sayfa açmak için kulüp başkanından izin istediği" duyuruldu. Turan, takımının kamp kadrosuna da alınmamıştı.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle:
“Futbolcumuz Arda Turan, dün başkanımız Sayın Göksel Gümüşdağ ile görüşerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına kendisinden izin istedi. Gümüşdağ, Arda Turan’ın bu talebini uygun görüp olumlu yanıt verirken tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.
Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli oyunculardan biri olan, 100 kez A Milli Takımımızda forma giyen Arda Turan’a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” (SPOR SERVİSİ)
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