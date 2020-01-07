MİT’e operasyon: 20 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara merkezli 13 ilde Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) personeline yönelik olarak yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: “Milli İstihbarat Teşkilatı personeline yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında alınan şüpheli beyanları, yaptırılan fotoğraftan teşhis işlemleri ve araştırmalar neticesinde FETÖ mensubu olduklarına dair deliller elde edilen, tamamı kamu görevinden çıkarılan 20 şüpheli hakkında Ankara merkezli 13 ilde 07.01.2020 tarihi itibariyle gözaltı kararı verilmiştir. Şu ana kadar 5 şüpheli yakalanmıştır, diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılmaktadır.” (HABER MERKEZİ)