İran parlamentosu, Pentagon ve ABD ordusunu "terör örgütü" ilan etti

İran parlamentosu, Kasım Süleymani’nin öldürülmesine yanıt olarak, ABD ordusunu ve Pentagon’u "terör örgütü" ilan etti. Karar, oybirliği ile alındı.

İran merkezli haber ajansı Tasnim’in aktardığına göre, İran parlamentosu, Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin ABD tarafından Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlenen hava saldırısıyla öldürülmesine yanıt olarak ABD ordusu ve Pentagon’un "terör örgütü" olarak tanınmasına ilişkin önergeyi oybirliği ile kabul etti.

Kararda, Kudüs Gücü’ne önümüzdeki iki ay boyunca 200 milyon avro aktarılması da yer alıyor.

Parlamentodaki oylama, milletvekillerinin "intikam" çağrıları arasında yapıldı. (DIŞ HABERLER)

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