Burdur'da iş cinayeti: İnşaatın 5'inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi

Burdur'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki İşçi Hakan Çinpolat hastanede hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, Burdur merkez Bozkurt Mahallesi'nde yapımı devam eden inşaatta soğuk demirci ustası olarak çalışan Hakan Çinpolat, bugün saat 08.00 sularında 5'inci kattan düşerek ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hakan Çinpolat, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Hakan Çinpolat'ın cansız bedeni aynı hastanenin morguna konuldu. Hakan Çinpolat'ın cenazesinin savcının incelemesinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Maraş'a götürüleceği belirtildi.

Fotoğraf: DHA

(İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

İzmir'de iş cinayeti: Elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Yıldız Cam fabrikasındaki iş cinayeti: Nedeni ağır koşullar

Çaycuma'da iş cinayeti: 18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

Marport Limanı'nda iş cinayeti: İş makinesinin ezdiği işçi yaşamını yitirdi

Reklam