Soğan ve patates ihracatı ön izne bağlandı

Kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates ihracatı artık yalnızca ön izinle yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığının İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde yapılan değişiklikle, kuru soğan ve taze veya soğutulmuş patates, 95/7623 sayılı ihracat rejimi kararının ilgili maddesi uyarınca, kanun, kararname ve uluslararası anlaşmalarla ihracı yasaklanmış veya belli kamu kurum ve kuruluşların ön iznine bağlanmış mallar listesine alındı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2018'de, girdi maliyetinin yüksekliği ve üretimin düşmesi nedeniyle artan patates ve soğan fiyatlarına ilişkin stokçuluk yapıldığı iddiasını öne sürmüşlerdi. Bu açıklamalar üzerine patates ve soğan depolarına baskınlar düzenlenmişti.

İktidar, çözüm olarak sıfır sıfır vergili ithalata sarılırken üreticiler, bunun kendilerini mağdur ettiğini ve ekim yapamaz hale geleceklerini söylemişlerdi. (EKONOMİ SERVİSİ)

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