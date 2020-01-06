Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Esper ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)