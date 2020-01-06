06 Ocak 2020 21:33

Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusu asla tehdit edilmez

Trump'ın İran'da 52 hedefi vurabileceklerine ilişkin tehdidi üzerine İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a "İran ulusu asla tehdit edilmez" yanıtı geldi.

Fotoğraf: DHA

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    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump’ın 52 noktanın vurulacağı açıklamasıyla ilgili, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından 3 Temmuz 1988’de Bender Abbas’tan Dubai’ye giderken vurulan ve içinde 290 kişinin bulunduğu IR 655 sefer sayılı uçağı hatırlatarak, Trump’a tepki gösterdi.

    Trump’ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD’nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

    "52 sayısına işaret edenlerin 290 sayısını düşünmeleri daha iyi olur. Hiçbir zaman büyük İran milletini tehdit etmeyin."

    Hasan Ruhani'nin Twitter hesabındaki paylaşımın ekran görüntüsü

    Fotoğraf: @HassanRouhani'nin Twitter hesabındaki paylaşımın ekran görüntüsü

    Trump "Eğer İran saldırırsa İran ve İran kültürü için 52 hedef belirledik. 52 rehineyi temsilen 52 hedefi vururuz" ifadesini kullanmıştı.

    İran’ın Bender Abbas kentinden Dubai’ye uçmakta olan, Iran Air’e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü.

    IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı.

    NE OLMUŞTU?

    ABD ile İran arasındaki gerilim, İran destekli Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD askerlerinin konuşlu olduğu Kerkük'teki K1 askeri üssüne roket saldırısı düzenlemesiyle tırmanmış, 31 roketle yapılan saldırıda, bir Amerikalı sözleşmeli personel ölmüş, çok sayıda Amerikan askeri yaralanmıştı. Bu saldırı üzerine ABD de örgüte ait Irak ve Suriye'deki 5 üsse hava saldırısı düzenlemiş, buna karşılık Şii milisler, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği önünde eylem yapmıştı.

    Bölgeye asker sevk eden ABD, Irak'a da baskı uygulayarak Bağdat Büyükelçiliğinin önündekilerin dağılmasını sağlamıştı.

    Daha sonra ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

    İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, ABD saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.

    İran destekli milisler ise saldırının ardından Irak'ın Salahaddin vilayetinde ABD askerlerinin kaldığı Beled Askeri Üssü'ne ve Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı düzenlemiş, saldırılarda ölen ya da yaralanan olmamıştı. (DIŞ HABERLER)

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