Uzun yol şoförü: Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini istiyoruz

Uzun yol şoförü

İstanbul

2020 yılı asgari ücretin belirlenmesiyle beraber zam ve vergileri de beraberinde getirdi. Ben İstanbul Tuzla’dan Doğu Anadolu illerimize sefer yapan, 22 yaşında uzun yol şoförüyüm. 1 Ocak’tan itibaren birçok ilde akaryakıt zamları, cezalar ve düşük ücretler nedeniyle kontak kapattık. Halen eylemlerimiz sürüyor. Biz zaten uygulanan cezaları fazlasıyla ödüyoruz. Ve yapılan zamlar vergiler yüzünden evimize ekmek götürmeye bile zorlanıyoruz.

Avrupa’ya ayak uyduralım diyorlar. Yalnız kamyoncular Avrupa’da 9 saatte 800 kilometre yol gidiyor. Ancak biz Türkiye’de 350-400 kilometre gidiyoruz. Dört buçuk saatte bir mola verilmesini istiyorlar. Biz bunlara karşı değiliz. Evet böylesi uygulamalar olsun ama verilen süreyi bir dakika bile geçerse ceza yazıyorlar. Peki dinlenme tesislerinin olmadığı bir yerde, dağın tepesinde mi yatalım? Takograf sistemi eğer uygulanacaksa iyileştirilmesi gerekiyor.

Zaten düşük ücretler, zamlar ve vergiler yüzünden evimizi geçindirmek için fazla sefer yapmak zorunda kalıyoruz. Fakat bu tür keyfi uygulamalar yüzünden artık fazla sefer bile yapamıyoruz. Hükümet köprüler, yollar, yap işlet devret modeli ile övünürken, bizler ağır vergiler ve cezalar altında eziliyoruz. Birileri daha fazla zengin olurken bizim gibi emekçiler fazla mesai yapmak zorunda kalıyor.

Biz de isteriz günlerimizi ailemizle beraber geçirmeyi. Ama öyle bir sistem koymuşlar ki ailemizin yüzünü unutur olduk. Bizim taleplerimiz açıktır. Sırtımızdaki vergilerin kaldırılması, cezaların son bulması, takograf sisteminin iyileştirilmesi, ücretlerimize zam yapılması. Tabi ki taleplerimiz karşılanana kadar direnişimiz de dayanışmamız da sürecek.