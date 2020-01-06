06 Ocak 2020 20:39

Pertek Belediyesi Başkanı’ndan yanıt: İşçi alımlarında hakkaniyetli davrandık

Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan, belediyenin işe alımına yönelik eleştirileri ve belediye yönetimine yöneltilen iddiaları “mesnetsiz iddialar” olarak niteledi.

Dersim'de basın açıklamasına katılan yurttaşlar

Fotoğraf: Evrensel

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    Dersim'in Pertek ilçesinde, belediyenin, şirket üzerinden işe aldığı 35 kişinin ihtiyaç sahibi olmadığı gerekçesiyle eylem yapılmış ve belediye başkanına dair eleştiriler sunulmuştu. Bunun üzerine Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan belediye binası önünde basın açıklaması yaptı. Alan şahsına ve belediye yönetimine yöneltilen iddiaları “mesnetsiz iddialar” olarak niteledi. Emek Partisi ilçe örgütü ilçede dağıttığı bildirilerde işe alış yönteminin yanlış olduğunu belirtirken CHP ilçe başkanı ise kendisinin de rahatsız olduğunu söyledi.

    Pertek Belediyesi Başkanı Ruhan Alan, yaptığı açıklamada işçi alımlarının hakkaniyetli olduğunu savunarak “Bu alımlardan bazı insanlar rahatsız olmuş olacak ki; şahsımın görevi nedeniyle ilçede bulunmadığım bir gün basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamada, gerek şahsıma gerekse de belediye yönetimine yönelik mesnetsiz iddialarda bulunuldu. Bahsi geçen açıklamalarda akrabalarımın belediyemizde işe alındığına dair bir iddia vardır. Ne birinci, ne ikinci, ne üçüncü ne de dördüncü kuşak hiçbir akrabam işe alınmamıştır” dedi.

    Ruhan Alan basın açıklaması yapıyor

    Fotoğraf: Evrensel

    "BİZ KİMSEYE DÜŞMAN DEĞİLİZ"

    İşe alımlarda hakkaniyetli davranılmadığını ileri süren grup da belediye binası önünde açıklama yaptı. İşçi alımlarında haksızlık yapıldığını savunan Anıl Naroğlu, “Biz kimseye düşman değildik bizim anlatmak istediğimiz de o değildi. İşe alınanların bir kısmının kafesi var, marketi var gidip dükkânınızda bir 50 lira kazansanız onu ikiye bölüp babanızla paylaşabilirsiniz. Bizim anlatmaya çalıştığımız eylem yapanların cebinde parası yoktu. Siz yine bizim canlarımızsınız. Allah o maaşı yemekte sağlık nasip etsin. Ama unutmayın bugün bu insanların başına gelen yarın sizin de başınıza gelebilir” diye konuştu.

    CHP İLÇE BAŞKANI: BEN DE RAHATSIZIM

    Belediye binası önünde açıklama yapan grubun yanına gelen CHP Pertek İlçe Başkanı Abidin Erdoğan ise “Belediyemizde bir işçi alımı oldu bu durum kamuoyunun vicdanını incitmiş olabilir. Ancak bir orta yol bulunacaktır. Genel merkez düzeyinde görüşmelerimiz devam ediyor. Ben de ilçe başkanı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızım. Alımlar daha sağlıklı bir şekilde yapılır ve yürütülebilirdi ama olmadı." dedi.

    EMEP: İŞE ALIŞ YÖNTEMİ YANLIŞTIR

    Emek Partisi ilçe örgütü de duruma ilişkin ilçede bildiri dağıtımı yaptı. Dağıtılan bildiride "Belediyelerin işsizlere istihdam alanı yaratması öncelikli görevleri arasındadır ve bu koşullarda elzemdir. Yapılan işçi alımına bir kısım ihtiyaç sahibi ve halkımız tepki göstermiştir. Burada tartışma konusu olan A,B kişisinin işe alınmasıyla sorunu daraltan değil, asıl tartışılması gereken, halkın iradesini esas almayarak işe alım yönteminde yapılan yanlışlıktır. Dokuz ayını geride bırakan belediye yönetimi, kurumsal olarak halka dayanma noktasında şimdiye kadar bir adım atmamış, halkın iradesini esas alan bir anlayışla belediyeyi yönetmemiştir. Burada yapılması gereken ihtiyacına ve yeteneğine binaen başvuruları alarak, halkın iradesiyle birlikte karar vermektir. Bu demokratik ve halkçı belediyeciliğin gereğidir” denildi.

    HALK İRADESİNE SUNULMALIDIR

    İşe alım biçim ve yönteminin halkın iradesi esas alınmadığı için yanlış olduğunun belirtildiği açıklamada “Bu perspektifle bakan halkımızın tepkisi doğrudur, yabana atılmamalıdır. Şeffaf olmak, sadece belediye binası boyunda gelir-gider tablosu asmakla olunmaz. Belediyenin yetki alanlarında kenti ilgilendiren ve yapılacak bütün işlerin halkın iradesine sunulmasıdır. Önceki dönemde halkın parasını çarçur eden ve yandaşlara peşkeş çekenlerden demokratik zeminde hesap sormaktır. Bu anlamda, belediyemizin halka ve meclislere dayanan kurumsal işleyişi bir an önce hayata geçirmelidir” denildi. (Dersim/EVRENSEL)

     

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