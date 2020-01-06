Ford işçileri: Holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor

Bir grup Ford işçisi

Kocaeli

Ford işçileri olarak Temsa işçilerinin yanındayız. Temsa’da yaşanan bu süreç hepimize bir ders olmalı. Hileli satış, siyasi oyunlar, patronların kendini aradan sıyırdığı, sendikanın etkili bir şey yapmadığı, işçilerin mağdur edildiği görünüyor buradan bakınca.

Temsa’da olanları düşününce orada sınıf kardeşlerimizin emeği, işi, evine götürdüğü ekmeği nasıl hiçe saymaya çalıştıklarını görüyoruz. Nursan işçisi bir arkadaşın mektubunda bahsetmiş olduğu gibi bugün git yarın gel demek, sendikadan, partilerden bir şey beklemek, bir sonuca ulaştırmıyor. Bugün Temsa işçilerinin ihtiyacı olan birlikte fabrikayı terk etmeden, gelişmeleri gözeterek hareket etmektir. Sendikayı, patronları, siyasileri bir şey yapmaya zorlayacak olan da sizlerin birliğidir. Bu sadece Temsa işçilerini değil, onların ailelerini, yan sanayisini, Adana’yı, Türkiye’yi, tüm metal işçilerini etkileyen bir durum. Bugün Temsa işçisine yapılanın yarın Ford, Man, Renault işçisine yapılmayacağı ne malum?

Koskoca holdingler işçilerin üç kuruşluk ücretlerine, ikramiyelerine, tazminatlarını gözünü dikmiş durumda. Kendilerine ait borçları ödememek için bin bir türlü tezgah kurup, borçları tüm vatandaşa ödettirmenin derdindeler. Bizler bu işin peşinde olmazsak veya sadece birilerinin bize bir şey vermesini beklersek avucumuzu yalarız. İşçi alacakları gördüğünüz gibi hiçbir zaman garanti altına alınmıyor, en sona bırakılıyor. Koca koca holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor.

Bugün Temsa işçisi kendi komitelerini kurup sendikayı adım atmaya zorlamalı, fabrikasını terk etmemeli. Kar kış soğuk demeden oradan sonuç alana kadar ayrılmamalıdır.

Temsa işçilerinin yanında olduğumuzu bildiriyor, Ford işçilerinden selam gönderiyoruz.

Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı

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