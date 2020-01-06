CHP Milletvekili Yavuzyılmaz'dan Akkuyu riskli bölgede uyarısı

Birkan BULUT

Ankara

Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 4 yıl önce uçakla terör saldırısı yapılması durumunda risk analizi istendiğine dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmelerin olduğu bir süreçte Akkuyu'daki santralin de tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Türkiye'nin nükleer santraller konusunda gerekli tedbirleri almadığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, konuya ilişkin Evrensel'e açıklamada bulundu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda endişelerinin olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, Meclis'e soru önergesi de vermişti. Nükleer santrali inşaatını üstlenen Rusya Fedarasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu'nun (Rosatom) 4 yıl önce Akkuyu’ya uçakla terör saldırısı yapılması durumunda oluşabilecek riski analiz edecek bir çalışma yapılması için ilan verdiğini hatırlatan Yavuzyılmaz, Rosatom'un, 400 ton ağırlığında bir uçağın 150-200 metre hızla terör saldırısı olarak reaktörlere çarpması ya da 90 tondan daha ağır sivil bir uçağın kaza yaparak düşmesi ve 150-200 metre hızla bir uçağın reaktöre düşme olasılığı üzerinde çalışma yapılmasının istendiğini dile getirdi.

Rosatom ise bu yılın Ağustos ayında yaptığı açıklamada, 12 ayrı ülkede 36 nükleer enerji projesi inşasını sürdürdüklerini, Akkuyu'da Fukuşima veya Çernobil benzeri bir facianın yaşanmasının imkansız olduğunu savunmuştu. Rosatom tarafından yapılan açıklamada, Akkuyu'daki santralin 9 şiddetinde depreme, tsunamiye, bir uçağın çarpmasına karşı dayanıklı ve maksimum güvenlikli yeni yeni 3+ nesil VVER- 1200 reaktöre sahip olacağı ifade edilmişti.

Ancak Yavuzyılmaz Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının acil olarak durdurulması gerektiğini söyledi. Türkiye' nin Doğu Akdeniz'deki güvenliğini sağlamak için Libya'ya asker göndermeyi tartıştığı bugünlerde, Doğu Akdeniz`de sıcak çatışma çıkma olasılığının da yüksek olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Bu da Doğu Akdeniz'e komşu olan Akkuyu Nükleer Güç Santralini çok riskli, terörist bir saldırı ve düşman saldırısına açık bir hedef haline getirmektedir. Doğu Akdeniz'deki çıkarları Türkiye'nin çıkarlarıyla çatışan Rusya'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne uçakla yapılacak bir saldırının savunma senaryo planlarını hazırlıyor olması ve Rosatom tarafından bunu ihale etmesi, ulusal güvenliğimiz açısından büyük bir tehlikedir” dedi.

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