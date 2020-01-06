06 Ocak 2020 20:29

CHP Milletvekili Yavuzyılmaz'dan Akkuyu riskli bölgede uyarısı

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmelerin olduğu bir süreçte Akkuyu'daki santralin de tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    Birkan BULUT
    Ankara

    Akkuyu Nükleer Güç Santrali için 4 yıl önce uçakla terör saldırısı yapılması durumunda risk analizi istendiğine dikkat çeken CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Deniz Yavuzyılmaz, Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmelerin olduğu bir süreçte Akkuyu'daki santralin de tehlikede olduğu uyarısında bulundu.

    Türkiye'nin nükleer santraller konusunda gerekli tedbirleri almadığına dikkat çeken Yavuzyılmaz, konuya ilişkin Evrensel'e açıklamada bulundu. Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda endişelerinin olduğunu aktaran Yavuzyılmaz, Meclis'e soru önergesi de vermişti. Nükleer santrali inşaatını üstlenen Rusya Fedarasyonu Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu'nun (Rosatom) 4 yıl önce Akkuyu’ya uçakla terör saldırısı yapılması durumunda oluşabilecek riski analiz edecek bir çalışma yapılması için ilan verdiğini hatırlatan Yavuzyılmaz, Rosatom'un, 400 ton ağırlığında bir uçağın 150-200 metre hızla terör saldırısı olarak reaktörlere çarpması ya da 90 tondan daha ağır sivil bir uçağın kaza yaparak düşmesi ve 150-200 metre hızla bir uçağın reaktöre düşme olasılığı üzerinde çalışma yapılmasının istendiğini dile getirdi.

    Rosatom ise bu yılın Ağustos ayında yaptığı açıklamada, 12 ayrı ülkede 36 nükleer enerji projesi inşasını sürdürdüklerini, Akkuyu'da Fukuşima veya Çernobil benzeri bir facianın yaşanmasının imkansız olduğunu savunmuştu. Rosatom tarafından yapılan açıklamada, Akkuyu'daki santralin 9 şiddetinde depreme, tsunamiye, bir uçağın çarpmasına karşı dayanıklı ve maksimum güvenlikli yeni yeni 3+ nesil VVER- 1200 reaktöre sahip olacağı ifade edilmişti.

    Ancak Yavuzyılmaz Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatının acil olarak durdurulması gerektiğini söyledi. Türkiye' nin Doğu Akdeniz'deki güvenliğini sağlamak için Libya'ya asker göndermeyi tartıştığı bugünlerde, Doğu Akdeniz`de sıcak çatışma çıkma olasılığının da yüksek olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Bu da Doğu Akdeniz'e komşu olan Akkuyu Nükleer Güç Santralini çok riskli, terörist bir saldırı ve düşman saldırısına açık bir hedef haline getirmektedir. Doğu Akdeniz'deki çıkarları Türkiye'nin çıkarlarıyla çatışan Rusya'nın, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne uçakla yapılacak bir saldırının savunma senaryo planlarını hazırlıyor olması ve Rosatom tarafından bunu ihale etmesi, ulusal güvenliğimiz açısından büyük bir tehlikedir” dedi.

    Muhalefetten Mecliste ortak ses: Nükleer santrallerden vazgeçin

    Muhalefetten Mecliste ortak ses: Nükleer santrallerden vazgeçin

    Akkuyu Nükleer Santrali için uyarı: Felaketler temelde başlıyor

    Akkuyu Nükleer Santrali için uyarı: Felaketler temelde başlıyor

    Akkuyu Nükleer Santralinde denetim yok çatlak var: Müteahhit kafasıyla yapılıyor

    Akkuyu Nükleer Santralinde denetim yok çatlak var: Müteahhit kafasıyla yapılıyor

    Reklam
    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    İHD Adana Şubesi: Tarım işçilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunsun
    YAZARLAR
    Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Afrika’nın kesik damarları

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    2020'de Venezuela

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve 2020

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Tokyo 2020'ye doğru: Neoliberal olimpiyat ruhu

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Yapı yapmak -5 (Cehenneme döndürülen cennetler)
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusu asla tehdit edilmez
    Ruhani'den Trump'a yanıt: İran ulusu asla tehdit edilmez

    Trump'ın İran'da 52 hedefi vurabileceklerine ilişkin tehdidi üzerine İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Trump'a "İran ulusu asla tehdit edilmez" yanıtı geldi.

    Ford işçileri: Holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor
    Ford işçileri: Holdinglerin sırtı yere gelmesin diye olan biz işçilere oluyor

    Ford'da çalışan işçiler, Evrensel'e yazdıkları mektupla Temsa işçisine destek mesajı gönderdi, "Orada yaşananlar hepimize ders olmalı" dedi.

    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi
    NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İran, gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı" dedi.

    İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde
    İÜ öğrencisi Cenk Bayır: Yemekhane zammı geri alındı, sıra diğer taleplerimizde

    İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin yemekhane zammını eylemleriyle geri çektirmesinin ardından İÜ öğrencisi Cenk Bayır, "Birlikte mücadeleyle haklarımızı alabileceğimizi gösterdik" dedi.

    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı
    ODTÜ'de 39 öğrenci topluluğundan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine dayanışma mesajı

    ODTÜ yer alan 39 öğrenci topluluğu, İstanbul Üniversitesi öğrencileri ile dayanışma içinde olduklarını belirterek "İşten atılan 49 işçi işe iade edilmeli ve yapılan zamlar geri çekilmeli" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    Kadınlar tek ses: Çocukların cinsel istismarının affı olmaz
    Kadınlar tek ses: Çocukların cinsel istismarının affı olmaz

    Çocuklara yönelik cinsel istismara evlilikle af düzenlemesine karşı kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanında ses çıkardı: "Çocuk istismarının affı olmaz!"

    ABD’li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı
    ABD’li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı

    ABD'nin Irak'ta General Kasım Süleymani'ye yönelik suikastına karşı barış talebiyle eylem düzenleyen ABD'li gençler kaygılı ama mücadelede kararlı.

    Kasım Süleymani suikastı: ABD’nin saldırısı AB-İran ilişkilerini de sarstı
    Kasım Süleymani suikastı: ABD’nin saldırısı AB-İran ilişkilerini de sarstı

    ABD’nin Süleymani’yi öldürülmesinin yol açtığı sonuçlardan birisi de İran ile AB arasındaki ilişkilerin gerilmesi oldu. ABD'nin etkili olduğu bölgede AB ülkelerinin seyirci konumunu ortaya koydu.

    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    Şiire felsefeyle bakan şair: Yücel Kayıran
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    dilop’un ocak-şubat sayısı çıktı
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    2020'nin gökyüzü olayları: Tutulmalar nereden, ne zaman gözlenecek?
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    400 yıldır Brüksel'in ortasında işiyor
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    Yeni e'de 2020'nin ilk gündemi karikatür
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    ABD Gıda ve İlaç Dairesi, aromalı elektronik sigaraları yasakladı
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı
    Doğa Koleji velilerinden 'maaşlar ödensin' çağrısı

    Öğretmenlerinin aylarca maaş alamayıp iş bırakma eylemleri sonrası nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi Vakfı'na devredilen Doğa Koleji önünde yine eylem vardı.

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi
    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği genel kurulunu gerçekleştirdi

    Eğitim Sen Torbalı Temsilciliği 11. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi.

    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı
    Çiğli'de KESK'in 11 Ocak mitingine çağrı

    KESK İzmir'de 11 Ocak'ta "Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz" şiarıyla düzenleyeceği bölgesel miting için mahallelerde çalışmalara başladı.

    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki
    Buca Cezaevi bacalarından çıkan dumana tepki

    Buca Cezaevi’nin bacalarından çıkan yoğun dumanın havayı kirletmesine halk tepki gösterdi.

    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor
    İzmir’de nakliyecilerin dijital takograf eylemleri sürüyor

    Kamyon ve TIR şoförlerinin akaryakıt zamları, trafik cezaları ve düşük ücrete karşı geçtiğimiz hafta pek çok şehirde başlattıkları eylem devam ediyor.

    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor
    İşçi mektubu: Para kazanma hırsı işçilerin canına mal oluyor

    Aydın'da Kipaş karton fabrikası inşaatında çalışırken iş kazasında yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden İşçi Yusuf Kanas'ın çalışma arkadaşı yazdı.