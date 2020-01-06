İHD Adana Şubesi: Tarım işçilerin sorunlarına kalıcı çözümler bulunsun

İHD Adana Şubesi, sel felaketi sonrası tarım işçilerinin durumuna dair hazırladıkları raporu açıkladı. Dernek binasında yapılan açıklamaya Halkların Demokratik Partisi (HDP), Emek Partisi (EMEP), Halkevleri ve çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Raporda özellikle işçilerin barınma koşullarının hijyenden ve sağlıklı bir ortamdan uzak olduğunu ve kanal kenarında kurulu çadırlarda çocukların hayati tehlike ile karşı karşıya kaldıklarını aktaran İHD Adana Şube Başkanı İlhan Öngör, bu sorunların çözümü ve kalıcı barınma yerleri için Valilik ve Belediye’nin ortak hareket etmesini istedi.

“ÇOCUKLAR KANALDA BOĞULMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA”

23 Aralık'ta Karataş Kaymakamlığı yetkililerinin ve jandarma ekiplerinin 250 çadırın olduğu Tuzla yolu üzerinde Karagöçer ve Çavuşlu’da çadırların söküleceğini belirttiğini ifade eden İlhan Öngör, DSİ’ye ait kanalın etrafında güvenlik amaçlı istinad duvarının bulunmadığını, kanalın temizliğinin yapılmadığını, uyarı levhalarının bulunmaması nedeniyle çocukların kanalda boğulma riskinin bulunduğunu, tarım işçilerinin barınma, sağlık, sosyal ve kültürel faaliyetlerden yararlanma, eğitim ile kamu olanaklarından eşit derecede yararlanma haklarından faydalanmadıklarının açık olduğunu belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

“DÜZENLİ SAĞLIK TARAMASI YAPILMIYOR”

Öngör, tarım işçilerinin çoğunun 90'lı yıllarda köylerinde zorla göç ettirilen yurttaşlar ile savaş mağduru Suriyelilerden oluştuğunu, işçilerinin günlük 65 TL’ye çalıştıkları ve 5 TL'sini elçilere verdiklerini anlattı. Özellikle Suriyeli sığınmacılarının çocuklarının gittiği köy okulunda Arapça bilen öğretmenin olmadığını ve ders müfredatının da uygun olmadığını belirten Öngör, bu nedenle çocukların aldıkları eğitimin yetersiz olduğunu ifade etti. Öngör, tarım işçilerinin yeterli sağlık olanaklarından da faydalanmadıklarını, tarım işçilerine ve çocuklara yönelik düzenli sağlık taramasının yapılmadığını ve yaşam alanının hijyenik bir ortamdan yoksun olduğunu belirtti.

“VALİLİK, TEREL YÖNETİMLER ORTAK HAREKET ETMELİ”

İşçilerin haklarından faydasının sağlanmasını isteyen Öngör, "Bu temel görev göz önünde bulundurularak uzun vadede yukarıda belirttiğimiz tespitler ve yerleşik , geçici tarım işçilerinin ihtiyaçları tespit edilerek alt ve üst yapısı yapılmış, sosyal ve kültürel faaliyet alanlarının bulunduğu sağlık ve eğitim alanlarının bulunduğu, sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulmasına yönelik olarak gerek Valilikçe gerekse yerel yönetimlerce ortak bir çalışma yürütülmesi gerekmektedir. İhtiyaçlar temelinde soruna kalıcı çözümler bulunmadığı takdirde veya geç kalındığında ciddi yaşamsal tehlike oluşturulacak sonuçlar ile karşı karşıya kalınması söz konusudur” dedi. (Adana/EVRENSEL)

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