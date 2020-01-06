06 Ocak 2020 19:42
NATO Genel Sekreteri: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, NATO Kuzey Atlantik Konseyi'nin Brüksel'deki toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "İran, gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı" dedi.
Fotoğraf: Wikimedia Commons
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, yaptığı açıklamada Süleymani'nin öldürülmesinin NATO'nun değil ABD'nin tercihi olduğunu söyleyerek "İran, gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı" dedi.
NATO Kuzey Atlantik Konseyi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası Brüksel'de toplandı. Toplantı sonrası NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, "İran gerilimi tırmandıracak açıklamalardan kaçınmalı. Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil ABD'nin tercihiydi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
(HABER MERKEZİ)
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