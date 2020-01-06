Kovanın içindeki ateşle ısınmaya çalışan mülteci işçiler zehirlendi: 1 işçi öldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yakan Afganistan vatandaşı 4 işçi, konteyner evde baygın bulundu. 1 işçinin zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 işçi ise hastanede tedaviye alındı.

TEM yolunun Hendek mevkisinde bulunan dinlenme tesisinde araç yıkayan 4 işçi, ısınmak için soba kovasının içinde ateş yaktı. Tesise yakın konteyner evde yaşayan işçiler, kovanın içinde közlerin kalmasının ardından kovayı içeri aldı. İşçiler, gece uyurken, bugün öğlen olmasına rağmen haber alamayan arkadaşları, konteyner eve geldi. İşçileri baygın gören arkadaşları, 112 Acil Servis'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle 1 işçinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Müdahalede bulunulan 3 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı, incelemelerde bulundu. İşçilerin çalıştığı işletmenin sahibi, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

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