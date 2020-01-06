Tanrıkulu: Demirtaş’ın tedavisi cezaevi koşullarında mümkün değil

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 1 Ocak’ta Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret ettiği HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin yeni bir bilgi paylaştı.

Periscope üzerinden yaptığı yayında konuşan Tanrıkulu, "Selahattin Demirtaş'ın sağlığıyla ilgili buradaki ziyaretimin ardından sınırlı bir açıklama yaptım ve kendi gözlemimle durumunu paylaştım. Sağlık durumuyla ilgili benim kişisel kaygılarım devam ediyor ki o kaygıları destekleyen, doktor raporları da var. Henüz teşhis süreci tamamlanmış değil. Tedavisinin Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki o ağır koşullarda yapılması mümkün değil" dedi.

Tanrıkulu, "Değişik ilaçlarla bir tedaviye başlanmış ama doktorun Demirtaş'a önerdiği başka bir yol da varmış. Kendisiyle gülerek konuştuk. Doktor Demirtaş'a 'yaşam biçimini değiştirmesi önerisi yapmış" diye konuştu.

Demirtaş'ın 12 metrekarelik bir odada 3 yıldır tutulduğunu vurgulayan Tanrıkulu, "Tabii doktor 'sağlık koşulları nedeniyle cezaevinde olmamalıdır' yazamıyor, diyemiyor kendisine. Selahattin Demirtaş'ın kendisine 3 öğün mazgaldan verilen yemek dışında bir de kantinden verilen sınırlı sayıda verilen şeyler dışında bir şey yeme şansı yok. Mümkün olduğu kadar koğuş alanında sporunu ve yürüyüşünü yapmaya çalışıyor. Artık cezaevi koşullarında yaşam biçimini nasıl değiştirecekse kendisine önerilen bu" diye belirtti. (