Vatandaşa yine karın keyfi değil çilesi düştü 

Yurdun dört bir yanında etkili olan yağmur ve kar yağışı altyapı yetersizliğiyle birleşince hayatı olumsuz etkiledi. Bazı yerlerde, maddi hasarlı kazalar meydana gelirken ulaşım aksadı, araçlar yolda kaldı.

HORTUM, SERALARI VURDU

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen hortum, cam ve plastik seraların olduğu 30 dekarlık alanda hasara neden oldu. Domates, biber ve salatalık ekili seraların camları kırılırken, plastik örtüleri yırtıldı. Kamp için bölgeye gelen futbol takımları sabah antrenmanlarını iptal ederek, salonda çalışma yaptı.

Fotoğraf: DHA

SARIYER'DE AŞIRI YAĞIŞ NEDENİYLE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

İstanbul'da kent genelinde etkili olan yağış nedeniyle Sarıyer'de sabah saatlerinde yağmurla gelen çamur, İstanbul Boğazı'na karıştı. Boğaz'ın suları yer yer kahverengiye dönüştü. Rögarların taşması sonucu göle dönen yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri tarafından rögar kapakları açılarak su tahliye edildi.

Öte yandan Topkapı alt geçidini gece başlayan ve sabah saatlerinde etkisini arttıran yağışla birlikte su bastı. Olay yerine gelen İBB'ye bağlı ekipler suyun tahliyesi için çalışma başlattı.

KAR YOLLARI KAPATTI

Isparta'da gece başlayan ve etkisini artıran kar yağışı sonrası belediye ekipleri kar temizleme araçlarıyla ana arterlerde çalışma başlattı. Kar yağışı dolayısıyla Isparta- Eğirdir yolu Sevinçbey köyü mevkii ulaşıma kapandı. Trafik kilitlenirken, sürücüler araçlarında mahsur kaldı. Kar yağışı dolayısıyla kent merkezinde ve şehir giriş- çıkışlarında kazalar meydana geldi.

Fotoğraf: DHA

ANKARA KAR ALTINDA

Ankara'da sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı. Zaman zaman tipi şeklinde ve lapa lapa yağan kar nedeniyle cadde ve sokaklar tamamen beyaza büründü. Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kış lastiği bulunmayan araçlar trafikte ilerlemekte güç çekerken, bazı araçlar yolda kaldı.

Fotoğraf: DHA

BALIKESİR'DE KARLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Balıkesir'in rakımı yüksek bölgelerinde kar yağışı nedeniyle trafikte zaman zaman aksamalar meydana gelirken, karayolları ekipleri yolu açık tutmak çalışmalarını sürdürüyor. (HABER MERKEZİ)

Fotoğraf: DHA

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