CHP'li Gürer'den sicil affı talebi: Sicil affı çıkmazsa esnaf tefeciye mahkum

Kredi ve çek ödemelerinde sorun yaşayan esnaf için 2020 yılında sicil affının çıkarılması için Meclise kanun teklifi verildi.

Teklifi sunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "İhtiyaç sahibi esnaf, sicil affı gelmezse krediye nasıl ulaşacak? Mağduriyetleri azaltmanın yolu sicil affıdır, aksi esnafın tefeciye terki olur" dedi.

"ESNAF, İMALATÇIDAN ALDIĞI FİYATA ÜRÜN SATAMIYOR"

Gürer, esnaf ziyaretleri esnasında yurttaşın alım gücünün düşmesiyle esnafın ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde tespit ettiklerini ve esnafın ürününü imalatçıdan aldığı fiyata bile satamadığını belirterek, "Elektrik başta olmak üzere, üretimi etkileyen, zorunlu kullanım gerektiren her şey sürekli zamlanınca, üretimdeki fiyat artışı kaçınılmaz oluyor. Esnaf, fiyatı talep oluşması için düşük tutmaya çalışınca, geliri daralıyor ve masraflar artınca zararına iş yerini açık tutuyor. Sonuçta esnaf kredi ile dönüyor. Bankalara, kredi ve çek ödemede sorun yaşayan esnaf, ayakta kalmak için tefeciye düşüyor. Ne yazık ki süreç, esnafın kepenk indirmesini ve çeşitli mağduriyetleri de beraberinde getiriyor" dedi.

"AVM VE ZİNCİR MARKETLER ESNAFI ZORA SOKUYOR"

AVM ve zincir marketlerinde esnafı zora soktuğunu belirten Gürer, kredi, kredi kartı borcu, çek, senet ve diğer borçlar ile ciddi bir borçlu kesim oluştuğuna dikkat çekerek, "90 günde borcunu ödemeyenler için bankalar işlem başlatıyor ve bu süreç sonrası kara listeye adlar yazılıyor. Bu en az 5 yıllık bir sınırlamanın da başlangıcı oluyor. Kredi, nakit avans ve kart bu dönemde artık esnafa verilmiyor. İktidar yeni bir düzenleme olan e- haciz uygulamasına da başladı. Paranız ya da ipotekli varlığınız varsa borç tutarı ödeninceye kadar paranız ya da ipotekli varlığınızda donduruluyor. Esnaf bu bağlamda da ciddi sıkıntı yaşıyor. Kara listede olan esnafın avantajlı kredi, düşük faiz olanaklarından da mahrum kalması tefecinin eline düşürüyor. İcra daireleri boşa artmıyor. Firmalar kapanıyor. Bu nedenle esnaf için sicil affı ihtiyaçtır. 2020 yılında sicil affı, ekonomik kriz dikkate alınarak bir an önce çıkarılmalıdır" ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

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